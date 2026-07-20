Reprezentacja Belgii na tegorocznym mundialu dotarła do ćwierćfinału, jednak ich gra nie zachwycała. Fazę grupową zakończyli z bilansem jednej wygranej i dwóch remisów, pokonując jedynie Nową Zelandię. Następnie po dogrywce "Czerwone Diabły" wyeliminowały Senegal, a w 1/8 finału pokazały pełnię swoich możliwości, gromiąc 4:1 USA. W kolejnym spotkaniu lepsi okazali się Hiszpanie, którzy kilka dni później zwyciężyli w całym turnieju.

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Po turnieju działacze Królewskiego Belgijskiego Związku Piłki Nożnej (RBFA) postanowili nie przedłużyć umowy dotychczasowego selekcjonera, Rudiego Garcii. "Zostawiam Belgię w najwyższej dywizji Ligi Narodów i w gronie ośmiu najlepszych ekip na mundialu" - przekazał Garcia, cytowany przez oficjalną stronę belgijskiej federacji.

Oto nowy selekcjoner Belgów?

W mediach błyskawicznie pojawiło się nazwisko potencjalnego następcy francuskiego szkoleniowca. Jak podaje holenderski "De Telegraaf", powołując się na źródła bliskie RBFA, najpoważniejszym kandydatem do objęcia belgijskiej drużyny narodowej jest Mark van Bommel. "Belgowie, podobnie jak Niemcy, szybko podejmują decyzje" - przekazał Mike Verweij, nawiązując do decyzji niemieckiej federacji o zatrudnieniu Juergena Kloppa.

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79-krotny reprezentant Holandii od dwóch lat jest bezrobotny po odejściu z Royal Antwerp FC. W sezonie 2022/23 klub ten zanotował dublet, zwyciężając w Jupiler Pro League oraz triumfując w Pucharze Belgii. Zdobyte mistrzostwo przerwało 66-letnie oczekiwanie na tytuł. Rok później Antwerpia nie obroniła pucharu, przegrywając w finale z Unionem Saint-Gilloise. Słaba końcówka sezonu sprawiła też, że klub nie awansował do europejskich pucharów.

Media: Mark van Bommel kandydatem belgijskiej federacji

Wcześniej Van Bommel bez większych sukcesów prowadził PSV Eindhoven oraz Wolfsburg. 49-latek ma doświadczenie w pracy w kadrze. W 2014 roku był asystentem selekcjonera Maartena Stekelenburga w holenderskiej drużynie do lat 17, a później współpracował ze swoim teściem - Bertem van Marwijkiem, który pracował w Arabii Saudyjskiej i Australii. W 2018 roku Van Marwijk, z Van Bommelem w sztabie, poprowadził Socceroos na mundialu.

Reprezentacja Belgii swoje następne spotkania rozgrywać będzie na przełomie września i października. W grupie 1 dywizji A rywalami "Czerwonych Diabłów" będą Francuzi, Włosi oraz Turcy - dwie z tych reprezentacji również będą prowadzone przez nowych trenerów. Didiera Deschampa zastąpić ma Zinedine Zidane, włoska federacja namawia Pepa Guardiolę. Jedynie Turcja wciąż ufa Vincenzo Montelli, chociaż nie powiodła się misja wyjścia z grupy na mundialu.