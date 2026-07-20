FIFA wszczyna śledztwo ws. Argentyny

Reprezentacja Hiszpanii jak najbardziej zasłużenie sięgnęła po mistrzostwo świata. W niedzielnym finałowym meczu pokonała 1:0 Argentynę, która pierwszy strzał na bramkę oddała dopiero w 116. minucie.

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FIFA wszczyna śledztwo. Argentyńczycy mogą się bać

Argentyńczycy po meczu pokazali całkowity brak klasy. Leandro Paredes wywołał bójkę między drużynami, gdy zaatakował Erica Garcię oraz Gaviego. "Po zakończeniu meczu, gdy na środku boiska doszło do bójki między jej piłkarzami i członkami sztabu, wywołanej przez atak Paredesa na Erica Garcię i Gaviego, okazało się, że Argentyna nie tylko nie potrafiła z Hiszpanią wygrać, ale też nie potrafiła godnie przegrać" - pisał Dawid Szymczak. W dodatku w momencie, gdy Hiszpanie podnosili puchar za mistrzostwo świata, Argentyńczycy odwrócili się od nich plecami. Nic zatem dziwnego, że wielu kibiców i ekspertów cieszyło się z porażki Argentyny.

Teraz okazuje się, że FIFA przeanalizuje wszystkie wydarzenia, do których doszło podczas finału mistrzostw świata, a także kontrowersyjne zachowanie Argentyńczyków. Sky Sports News informuje, że organizacja przeanalizuje raporty sędziowskie oraz nagrania z meczu, zanim zdecyduje, czy nałożyć sankcje na reprezentantów Argentyny.

"Do przeanalizowania jest wiele incydentów, bo finał zakończył się w bardzo napiętej atmosferze, z powodu licznych starć między piłkarzami. Te godne pożałowania przepychanki rzuciły cień na finał. Wśród najpoważniejszych zdarzeń znalazła się czerwona kartka dla Leandro Paredesa za agresywne zachowanie już po końcowym gwizdku. Argentyńczyk został ukarany po tym, jak wdał się w bójkę z hiszpańskimi zawodnikami podczas świętowania zdobycia tytułu" - pisze "Mundo Deportivo".

Dziennik dodaje, że pod lupą będą też zachowania Nahuela Moliny, który podczas świętowania miał uderzyć Rodriego pięścią, a także domniemany udział asystenta selekcjonera reprezentacji Argentyny - Roberto Ayali. Ten z kolei miał popchnąć Daniego Olmo. FIFA będzie też przyglądać się zachowaniu Argentyńczyków w momencie, gdy Hiszpanie wznosili puchar.

"To jednak nie wszystko. FIFA może także przyjrzeć się zachowaniu, które wywołało wiele kontrowersji i spotkało się z powszechną krytyką. Federacja oceni postawę Argentyńczyków podczas ceremonii wręczenia trofeum, bo kilku piłkarzy odwróciło się plecami w momencie, gdy reprezentanci Hiszpanii wznosili Puchar Świata" - dodaje "Mundo Deportivo".

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Jedno jest pewne - tak haniebne zachowania piłkarzy Argentyny, powinny zostać ukarane.