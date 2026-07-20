Reprezentacja Hiszpanii była zdecydowanie najlepszą drużyną minionego mundialu. W finale wygrała 1:0 z Argentyną, a gola na wagę zwycięstwa w 106. minucie zdobył rezerwowy Ferran Torres.
Bramka zdobyta przez gracza Barcelony wprawiła w euforię hiszpańskich kibiców na stadionie MetLife w East Rutherford w stanie New Jersey, a także miliony fanów drużyny Luisa de la Fuente w ojczyźnie. Niestety, świętowanie w 12-tysięcznym miasteczku Ciudad Rodrigo w prowincji Salamanka przeistoczyło się w koszmar.
"13-letni chłopiec około godziny 00.30 znajdował się wewnątrz fontanny Arbol Gordo wraz z innymi młodymi ludźmi świętującymi sukces hiszpańskiej drużyny, gdy pod naporem tłumu część konstrukcji zawaliła się, w wyniku czego uszkodzony kamień spadł bezpośrednio na ofiarę" - czytamy w lokalnych mediach.
"Jak poinformowały źródła lokalnej policji w rozmowie z agencją Europa Press, funkcjonariusze natychmiast próbowali udzielić pomocy małoletniemu i usunęli gruz, aby go uwolnić. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń chłopiec zmarł" - dodano.
Lokalna społeczność jest w szoku. To, co miało być początkiem wielkiej radości w okamgnieniu stało się powodem do rozpaczy. Władze miejskie ogłosiły, że flagi na budynku magistratu zostaną opuszczone do połowy od 20 do 22 lipca włącznie, co oznacza trzydniową żałobę. W poniedziałek 20 lipca na Rynku Głównym w Ciudad Rodrigo odbyła się minuta ciszy ku pamięci zmarłego 13-latka.
Miejscowe władze zaprzeczyły, że fontanna, w której doszło do tragedii, była wcześniej uszkodzona.
- Przechodzi ona regularne przeglądy, czyszczenie oraz kontrole stanu technicznego i nie posiadamy żadnego dokumentu ani informacji wskazującej na to, że fontanna była uszkodzona - przyznał zastępca burmistrza gminy Ramon Sastre.
W wyniku nieszczęśliwego wypadku kilka osób zostało rannych, w tym poważnie inny małoletni, który złamał nogę.