Reprezentacja Hiszpanii była zdecydowanie najlepszą drużyną minionego mundialu. W finale wygrała 1:0 z Argentyną, a gola na wagę zwycięstwa w 106. minucie zdobył rezerwowy Ferran Torres.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki bezlitosny dla Argentyny: Ostatnie mecze po prostu przepychali i pajacowali

Tragedia w Hiszpanii. Śmierć 13-latka podczas świętowania mistrzostwa świata

Bramka zdobyta przez gracza Barcelony wprawiła w euforię hiszpańskich kibiców na stadionie MetLife w East Rutherford w stanie New Jersey, a także miliony fanów drużyny Luisa de la Fuente w ojczyźnie. Niestety, świętowanie w 12-tysięcznym miasteczku Ciudad Rodrigo w prowincji Salamanka przeistoczyło się w koszmar.

"13-letni chłopiec około godziny 00.30 znajdował się wewnątrz fontanny Arbol Gordo wraz z innymi młodymi ludźmi świętującymi sukces hiszpańskiej drużyny, gdy pod naporem tłumu część konstrukcji zawaliła się, w wyniku czego uszkodzony kamień spadł bezpośrednio na ofiarę" - czytamy w lokalnych mediach.

"Jak poinformowały źródła lokalnej policji w rozmowie z agencją Europa Press, funkcjonariusze natychmiast próbowali udzielić pomocy małoletniemu i usunęli gruz, aby go uwolnić. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń chłopiec zmarł" - dodano.

Lokalna społeczność jest w szoku. To, co miało być początkiem wielkiej radości w okamgnieniu stało się powodem do rozpaczy. Władze miejskie ogłosiły, że flagi na budynku magistratu zostaną opuszczone do połowy od 20 do 22 lipca włącznie, co oznacza trzydniową żałobę. W poniedziałek 20 lipca na Rynku Głównym w Ciudad Rodrigo odbyła się minuta ciszy ku pamięci zmarłego 13-latka.

Miejscowe władze zaprzeczyły, że fontanna, w której doszło do tragedii, była wcześniej uszkodzona.

- Przechodzi ona regularne przeglądy, czyszczenie oraz kontrole stanu technicznego i nie posiadamy żadnego dokumentu ani informacji wskazującej na to, że fontanna była uszkodzona - przyznał zastępca burmistrza gminy Ramon Sastre.

W wyniku nieszczęśliwego wypadku kilka osób zostało rannych, w tym poważnie inny małoletni, który złamał nogę.