Ależ "wyczyn" Kyliana Mbappe. Pierwszy taki przypadek od 60 lat

Reprezentacja Francji, mimo że miała największą siłę ognia w ofensywie, to zakończyła mistrzostwa świata 2026 dopiero na czwartym miejscu. Dla kadry z takim potencjałem to bardzo duże rozczarowanie.

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Paradoks Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe, jeden z najlepszych piłkarzy świata, miał małe pocieszenie, bo został królem strzelców MŚ 2026. Francuz zdobył 10 goli, a wicelider - Argentyńczyk Leo Messi dwa mniej. Dla Mbappe to drugie z rzędu mistrzostwa świata, w których zostaje królem strzelców. Cztery lata temu w Katarze zdobył dwie bramki mniej niż na tegorocznym mundialu.

Mbappe jest pierwszym piłkarzem od 1966 roku, który w jednym sezonie został królem strzelców La Ligi, Ligi Mistrzów i mistrzostw świata, ale mimo to nie wygrał żadnego z tych trzech rozgrywek! Jego Real Madryt w La Lidze zajął drugie miejsce, a w Champions League odpadł w ćwierćfinale.

Ostatni piłkarz, który tego dokonał, to Portugalczyk Eusebio - grający wówczas w Benfice.

"To dopiero drugi przypadek w historii, gdy piłkarz w tym samym roku został królem strzelców mistrzostw świata, Ligi Mistrzów i krajowych rozgrywek ligowych, ale nie wygrał żadnego trofeum. W 1966 roku dokonał tego Portugalczyk Eusebio z Benfiki. Został on najlepszym strzelcem mundialu wygranego przez Anglię (9 goli), Pucharu Europy Mistrzów Krajowych (7 bramek, ex aequo z Florianem Albertem), mimo że trofeum zdobył Real Madryt, a także ligi portugalskiej (25 goli), której mistrzem został Sporting" - pisze "RMC Sport".

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Mbappe w La Lidze w sezonie 2025/2026 zdobył 25 goli (drugi w tym zestawieniu - Vedat Muriqi - 23), w Lidze Mistrzów 15 (drugi wśród najlepszych strzelców Harry Kane - 14).