Argentyna zmieszana z błotem po finale mundialu. "Ohydne zachowanie"

Triumf Hiszpanii na amerykańskich mistrzostwach świata ucieszył wielu, którzy lubią oglądać piłkę w dobrym stylu. Niezliczone wręcz i często brutalne faule Argentyńczyków,. pierwszy strzał oddany dopiero na pięć minut przed końcem dogrywki - finał mundialu w wykonaniu obrońców tytułu sprzed czterech lat był pokazem gry ohydnej, która jednak nie przyniosła owoców.

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Argentynie klasy brakowało podczas meczu, a także już po jego zakończeniu. Winowajcą był Leandro Paredes, który zaatakował Erica Garcię oraz Gaviego. Równie nagannie wicemistrzowie zachowali się podczas ceremonii wręczenia trofeum. "Wydarzenie źle znieśli obrońcy tytułu, którzy podczas celebracji drużyny hiszpańskiej odwrócili się plecami" - przekazywaliśmy.

Znany dziennikarz ostro przejechał się po Argentyńczykach

Nic dziwnego, że na Argentyńczyków spadła bardzo ostra krytyka - częściowo powiązana z ich grą w finale mundialu, ale głównie oparta na zachowaniu w trakcie i po spotkaniu. Głos w sprawie zabrał m.in. Piers Morgan, kontrowersyjny brytyjski dziennikarz. "Ohydne zachowanie Argentyńczyków, a zwłaszcza Paredesa. To zwykła grupka chuliganów przynosząca wstyd piłce nożnej. Nigdy tak się nie cieszyłem z porażki jakiejkolwiek drużyny" - napisał na Twitterze.

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Morgan docenił natomiast zachowanie nowych mistrzów świata. "To cudowne. Klasowi Hiszpanie przynoszą chlubę swojemu narodowi, w przeciwieństwie do nikczemnych Argentyńczyków" - tak skomentował film, na którym Nico Williams przekazuje dopiero co zdobyty złoty medal swojej mamie.

Piers Morgan uradowany klęską Argentyny

Na taką reakcję Piersa Morgana wpływ miała celebracja Argentyńczyków po zwycięskim półfinale nad Anglikami. Podopieczni Lionela Scaloniego odwrócili losy spotkania w samej końcówce, a następnie świętowali na murawie z transparentem o treści "Malwiny są argentyńskie", nawiązując do brytyjskiego archipelagu Falklandów położonych ok. 500 km od wschodniego wybrzeża Argentyny. "Karma to s*ka, na razie!" - napisał Morgan na Twitterze natychmiast po zakończeniu spotkania.

Hiszpania odniosła sukces nie tylko dzięki znakomitej ofensywie. Ważna była również znakomita gra w obronie. "Nigdy bowiem wcześniej nie zdarzyło się, żeby mistrz świata w całym turnieju stracił zaledwie jedną bramkę" - zauważył Jacek Hafka, dziennikarz Sport.pl. Na pochwały zasłużył nie tylko bramkarz Unai Simon, ale również cała linia defensywna - Cubarsi, Laporte, Cucurella oraz Porro.