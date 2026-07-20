Płocczanin był rozjemcą w trakcie tylko dwóch spotkań mistrzostw świata na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Oba, a więc Argentyna - Algieria (3:0) oraz Iran - Egipt (1:1), odbyły się w trakcie rywalizacji grupowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Argentyna: rozruchy po porażce w finale MŚ. Kibice żegnają Messiego

Vautrot o Marciniaku: "Jak ma się 45 lat, to lepiej dać szansę młodszym arbitrom"

Polski sędzia po finale mistrzostw świata z 2022 roku między Argentyną a Francją (3:3, rzuty karne 4:2) stał się jednym z najpopularniejszych arbitrów. Marciniak poprowadził finał w Katarze bez choćby najmniejszego błędu, co przy tak wielkich drużynach i niewyobrażalnej stawce było piekielnie trudnym zadaniem.

Cztery lata później w Ameryce Północnej sędziował w zaledwie dwóch, niezbyt ważnych spotkaniach.

- FIFA zatrzymała go do końca, ale nie dała mu meczu. To dla mnie zagadka. Oczywiście teraz jestem od tego daleko, ale z doświadczenia wiem, że nie zatrzymuje się sędziego, by potem nie dać mu żadnego meczu - powiedział Michel Vautrot w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Francuz był swego czasu cenionym arbitrem, sędziował m.in. półfinał Argentyna - Włochy (1:1, karne 4:3) podczas mundialu w 1990 roku czy finał Euro 1988 między Holandią a ZSRR (2:0).

Vautrot w swojej karierze nie uniknął także poważnych zarzutów. Największe dotyczą sezonu 1983/84 i prowadzonego przez Francuza meczu półfinału Pucharu Europy między AS Romą a Dundee United. Długo musiał mierzyć się z oskarżeniami o przyjęcie łapówki w wysokości 100 mln lirów, a więc ówczesnych 50 tys. funtów. Finalnie nie wiadomo, czy otrzymał pieniądze. Na pewno jednak dostał propozycję korupcyjną. Roma wygrała w dwumeczu 3:2, choć w pierwszym spotkaniu uległa 0:2.

Czy na niewyznaczeniu Marciniaka do kolejnych spotkań mistrzostw świata 2026 mógł zaważyć brak czerwonej kartki dla Leo Messiego podczas pierwszego meczu Argentyny z Algierią? Ekspert nie ma wątpliwości. - Powinni go odesłać, a był do końca. Skoro go trzymali, to nie ukarali go za brak reakcji na faul Messiego - przyznał Vautrot.

80-latek wypowiedział się także odnośnie dalszej kariery Polaka. - To jego wybór osobisty, tylko on może decydować. To bardzo dobry sędzia. Bardzo lubię jego styl sędziowania. Ma 45 lat, dalej może prowadzić ważne mecze międzynarodowe. Tylko on wie, czy może utrzymywać taki poziom, czy będzie to za trudne. Tylko on zdecyduje o swojej przyszłości - podkreślił.

W kolejnych słowach Vautrot zachował nieco mniej dyplomacji.

- Wcześniej był limit wieku dla sędziów, a ja zakończyłem karierę nawet rok wcześniej. Teraz nie ma limitu. Osobiście jednak uważam, że jak ma się 45 lat, to lepiej dać szansę młodszym arbitrom. I ta uwaga dotyczy wszystkich sędziów, nie tylko jego. Ale to tylko moja prywatna opinia - powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Zdaniem byłego francuskiego arbitra Szymon Marciniak ma wszelkie predyspozycje, by kierować pracami innych sędziów. - To polityka sportowa. Szczerze mówiąc, nie interesuję się tym, jestem już daleko od tego, ale mógłby być dobrym szefem sędziów. Ma świetną mentalność, jest inteligentny, ma bardzo dobre cechy, by kierować sędziami. Ale to najważniejszy szef [Gianni Infantino - przyp. red.] o tym decyduje - dodał Michel Vautrot.