Oto reakcja Szczęsnego po meczu Hiszpania - Argentyna

FC Barcelona opublikowała w mediach społecznościowych specjalne nagranie, na którym zawodnicy przebywający już na zgrupowaniu przed nowym sezonem przekazują gratulacje swoim kolegom z reprezentacji Hiszpanii po zwycięskim finale mundialu. Na filmie pojawił się także Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz zwrócił się do piłkarzy z krótkim komunikatem.

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Ferran Torres bohaterem reprezentacji Hiszpanii

- Ferran, kochamy cię! - powiedział. - Dobra robota chłopaki - dodał po chwili. Obok niego na nagraniu widać Marca-Andre ter Stegena, który wrócił do klubu z wypożyczenia z Girony.

To właśnie Ferran Torres został bohaterem finału. Napastnik Barcelony okazał się jokerem, bo wszedł na boisko z ławki rezerwowych i zdobył jedynego gola spotkania w dogrywce, zapewniając Hiszpanii drugi w historii tytuł mistrza świata.

Co ciekawe, historia zatoczyła koło. Szesnaście lat temu Hiszpanie również triumfowali w finale po dogrywce, pokonując Holandię 1:0. Wówczas decydującego gola zdobył także piłkarz Barcelony - Andres Iniesta.

Tegoroczny finał przebiegał pod wyraźne dyktando reprezentacji Hiszpanii. Zespół prowadzony przez selekcjonera Luisa de la Fuente stworzył sobie znacznie więcej sytuacji i przez prawie całe spotkanie dominował nad Argentyną.

Obrońcy tytułu mogą mówić o sporym szczęściu, bo porażka mogła być zdecydowanie bardziej okazała niż skromne 0:1.

W dodatku wielu kibicom ich gra nie mogła się podobać ze względu na sporą liczbę fauli. Hiszpania tymczasem zdobyła złoto, tracąc podczas turnieju zaledwie jednego gola.

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