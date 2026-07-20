Boniek mówi wprost po MŚ. "Narobiliśmy sobie wrogów"

Przegrana Argentyny jedną bramką była najniższym wymiarem kary. Hiszpanie oddali 20 strzałów w tym meczu, podczas gdy obrońcy tytułu sprzed czterech lat na pierwsze uderzenie musieli czekać do... dogrywki. Ostatecznie trudno nie zgodzić się z opiniami, że futbol zwyciężył.

REKLAMA

Zobacz wideo Tłumy Argentyńczyków na ulicach miast po awansie do finału MŚ 2026

Boniek przemówił po finale. Tak ocenił to, co dzieje się wokół Marciniaka

Podobnie uważa Zbigniew Boniek, który w rozmowie z Polsatem Sport przyznaje, że tegoroczny finał nie był zbyt dobry, ale wygrał zespół, który prezentował wyższy poziom. - Wygrała drużyna lepsza, która lepiej operowała piłką, która miała pomysł, która lepiej utrzymywała się przy piłce i kreowała zagrożenie. Hiszpania miała też trudności, żeby bardzo przeciętną Argentynę, z której zeszło już powietrze przełamać. Sam fakt, że Hiszpanie strzelili bramkę dopiero w okresie, w którym grali w 11 na 10, świadczy o tym, że był to jeden ze słabszych finałów, jakie pamiętam, jaki widziałem - stwierdził były prezes PZPN.

Finał mundialu sędziowany był przez Slavko Vincicia. Słoweniec nie zanotował najlepszego występu. Kilkakrotnie podejmował dziwne decyzje dotyczące fauli - wydaje się, że szybciej mógł sięgnąć po żółty kartonik. Im dłużej trwał mecz, tym bardziej tracił kontrolę nad spotkaniem. Są tacy, którzy uważają, że ten mecz powinien sędziować Szymon Marciniak. Boniek nie chce jednak wchodzić w te dyskusje.

- Nie chcę mi się wchodzić w tę polemikę. Nie jest łatwo sędziować mecz, w którym jedna drużyna wie, że jest słabsza, zmęczona i ratuje się ciągle łapaniem za koszulkę, przepychaniem i innymi faulami. Vincić mógł dać o wiele więcej żółtych kartek, ale umówmy się, gdy sędzia prowadzi tak ważny mecz, też nie może "wykartkować" drużyn do tego stopnia, by zostały w siedmioosobowym składzie, a taki Paredes powinien wylecieć z boiska znacznie szybciej, on przegrał cały mecz. Od momentu, w którym wszedł na boisko, robił faul za faulem, kłócił się itd. Nie są to łatwe rzeczy, bo sędzia też nie może dopuścić do tego, żeby finał zakończył się w 11 na ośmiu - uważa.

I zaznacza, że Polacy przesadzają. - Natomiast my z Marciniakiem i polskim wątkiem sędziowskim absolutnie przesadzamy. Nie dość, że nas nie było na mundialu, to jeszcze poprzez krytykę niemal wszystkich sędziów, poza Marciniakiem, narobiliśmy sobie wrogów. Vincić oszczędzał faulujących Argentyńczyków, ale Marciniak też nie dał czerwonej kartki Messiemu w pierwszym meczu na MŚ, a Leo na nią zasłużył - podkreśla były prezes PZPN.

- Prawda jest taka, że dzisiaj sędziowanie nie jest łatwe. Oczywiście, Marciniak zasłużył na to, żeby pracować w jakimś meczu fazy pucharowej, natomiast bez przesady! Ten polski płacz w sprawie Marciniaka w ogóle nam nie jest potrzebny - stwierdził.

Szymon Marciniak na tym mundialu poprowadził tylko dwa mecze fazy grupowej. Polski sędzia nie będzie wspominał najlepiej tego turnieju. Arbiter już szykuje się do kolejnych wyzwań - UEFA zaprosiła go na ważny kurs.