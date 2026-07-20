Jest decyzja Belgów ws. selekcjonera

Reprezentacja Belgii na mistrzostwach świata rozegranych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie grała przeciętnie. W grupie Belgowie zremisowali 1:1 z Egiptem, 0:0 z Iranem i wygrali 5:1 z Nową Zelandią. W II fazie turnieju wygrali z Senegalem po dogrywce 3:2, choć jeszcze 86. minucie przegrywali 0:2. Swoje możliwości drużyna Rudiego Garcii pokazała tak naprawdę dopiero w 1/8 finału pewnie wygrywając 4:1 ze Stanami Zjednoczonymi. W ćwierćfinale Belgia przegrała 1:2 z późniejszym mistrzem świata - Hiszpanią.
Władze Belgijskiego Związku Piłki Nożnej podjęły teraz, tuż po zakończeniu mistrzostw świata 2026, bardzo ważną decyzję. Zdecydowano, że Rudi Garcia nie będzie dalej pracował z kadrą. Jego wygasający 20 lipca tego roku kontrakt nie zostanie przedłużony.
- Rudi Garcia odegrał sporą rolę w procesie odbudowy "Czerwonych Diabłów". Objął reprezentację, gdy znalazła się w trudnym położeniu pod względem sportowym i finansowym. Jego zaangażowanie i doświadczenie pomogły przywrócić spójność w naszym zespole i osiągnąć dobry wynik na mistrzostwach świata - przyznał Vincent Mannaert, dyrektor kadry, cytowany przez Meczyki.pl.
- Po rozmowach z belgijską federacją zdecydowaliśmy, że nie będziemy kontynuować tej podróży. Zostawiam Belgię w najwyższej dywizji Ligi Narodów i w gronie ośmiu najlepszych ekip na mundialu. Chciałbym podziękować wspaniałej grupie zawodników, dyrektorowi Mannaertowi i kibicom, którzy wspierali nas na mistrzostwach świata. Życzę Belgii sukcesów i pomyślności w procesie zmiany pokoleniowej, którą mogłem zainicjować - dodał trener Garcia.
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52-letni trener Belgię prowadził w 20 spotkaniach. Jego bilans to: 12 zwycięstw, sześć remisów i dwie porażki (bramki: 60:20).