Hiszpania pobiła rekord świata. Tego nie zrobiła żadna inna kadra w historii

Mecz finałowy na stadionie MetLife w East Rutherford w New Jersey był dla większości kibiców rozczarowaniem. Głównie za sprawą gry Argentyny, która w trakcie ponad 120 minut nie oddała choćby jednego celnego strzału na bramkę Unaia Simona.

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Mistrzowie świata z Hiszpanii z najlepszą obroną w historii

Przewaga zespołu "La Roja" nie podlegała dyskusji, choć w pierwszych minutach spotkania wydawało się, że Argentyna zamierza atakować i prowadzić w miarę wyrównaną grę. Wraz z upływem czasu mistrzowie świata z 2022 roku byli coraz bardziej bezradni. I agresywni, do czego przysłużył się, nieraz kompletnie niepanujący nad piłkarzami, sędzia Slavko Vincić ze Słowenii.

Hiszpanie mieli kilka okazji, by zakończyć finał mundialu znacznie wcześniej niż w dogrywce, o czym tuż po spotkaniu powiedział trener Luis de la Fuente. Tak się jednak nie stało, a o triumfie jego drużyny zdecydowało trafienie rezerwowego Ferrana Torresa ze 106. minuty. Tym samym drużyna z Półwyspu Iberyjskiego zdobyła swój drugi tytuł mistrzowski w historii. W 2010 roku w RPA wygrała z Holandią, także po dogrywce. Gola na wagę zwycięstwa zdobył w 116. minucie Adres Iniesta.

Tamta Hiszpania, prowadzona przez trenera Vicente del Bosque, w całym mundialu straciła dwa gole. Podobnie jak Francja w 1998 roku, czy Włosi w 2006 roku.

To, czego dokonał zespół de la Fuente w 2026 roku, jest rekordem wszech czasów. Nigdy bowiem wcześniej nie zdarzyło się, żeby mistrz świata w całym turnieju stracił zaledwie jedną bramkę. Tylko Belg Charles De Ketelaere w ćwierćfinale pokonał Unaia Simona. Należy przy tym dodać, że mistrzostwa świata w Ameryce Północnej był największymi jak dotąd w historii, co oznacza, że Hiszpanie w ich trakcie rozegrali rekordowe osiem meczów.

Wyniki Hiszpanii podczas mundialu 2026:

Hiszpania - Republika Zielonego Przylądka 0:0

Hiszpania - Arabia Saudyjska 4:0

Urugwaj - Hiszpania 0:1

Hiszpania - Austria 3:0 (1/16 finału)

Portugalia - Hiszpania 0:1 (1/8 finału)

Hiszpania - Belgia 2:1 (ćwierćfinał)

Francja - Hiszpania 0:2 (półfinał)

Hiszpania - Argentyna 1:0 (finał)

Bramkarz reprezentacji Hiszpanii Unai Simon dodatkowo ustanowił rekord świata w liczbie minut bez straconego gola. Wliczając także wcześniejszy mundial w Katarze, zachował czyste konto łącznie przez 650 minut.

"Niezawodność w defensywie była kluczem do tego, by Hiszpania podniosła puchar świata po raz drugi, 16 lat po pierwszym sukcesie. Fundamentem zespołu był duet środkowych obrońców Cubarsí–Laporte, rewelacyjny podczas całego turnieju, oraz boczni obrońcy: Cucurella i Pedro Porro" - zaznaczyli dziennikarze "Mundo Deportivo".