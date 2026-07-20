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Policzyli, ile Infantino przeleciał samolotem na mundialu. Nie mieści się w głowie

Gianni Infantino podczas tegorocznego mundialu odwiedził wszystkie 16 stadionów i był obecny na 44 ze 104 rozegranych meczów - informuje agencja Associated Press. Podróże Szwajcara podczas amerykańskich mistrzostw zostały skrupulatnie odnotowane. Prezydent FIFA spędził w powietrzu niemal pięć dni, pokonując dystans dłuższy niż dwukrotność obwodu Ziemi.
Gianni Infantino
REUTERS/MARIA LYSAKER

To już jest koniec, nie ma już nic. O północy z 19 na 20 maja naszego czasu zakończyły się mistrzostwa świata organizowane przez Meksyk, Kanadę oraz Stany Zjednoczone. W tegorocznym mundialu emocji było więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Powiększenie turnieju z 32 do 48 drużyn sprawiło, że kibice mogli obejrzeć aż 40 dodatkowych spotkań.

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Nie wszystkie z nich były kapitalnymi widowiskami - do jednych ze słabszych meczów należy zaliczyć wielki finał rozegrany między Hiszpanią a Argentyną. Z kolei w przedostatnim spotkaniu turnieju między Anglią i Francją działo się mnóstwo. Podopieczni Thomasa Tuchela zwyciężyli 6:4 i to oni mogli zawiesić na szyjach brązowe medale za zajęcie trzeciego miejsca na mundialu.

Tyle latał Gianni Infantino podczas mundialu

Jednym z najczęściej obecnych na meczach tegorocznego mundialu oficjeli był prezydent FIFA. Jak skrupulatnie wyliczyli dziennikarze agencji Associated Press, Gianni Infantino pojawił się na 44 spotkaniach amerykańskiego turnieju. Działacz był na trybunach w 31 z 34 dni meczowych. W kilkunastu przypadkach więc Infantino obejrzał dwa spotkania jednego dnia. W ciągu całego turnieju był obecny chociaż raz na każdym stadionie.

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To wszystko było możliwe dzięki wyczarterowaniu samolotu Gulfstream G650 od katarskiego rządu. Licząc od 9 czerwca i podróży z Los Angeles do miasta Meksyk, gdzie miało miejsce pierwsze spotkanie mistrzostw, Gianni Infantino spędził w powietrzu 115 godzin - czyli niemalże pięć dni. Szwajcar w tym czasie pokonał 95 403 kilometry. To dystans więcej niż wystarczający, by dwukrotnie oblecieć Ziemię dookoła nad Równikiem.

Dwie podróże dookoła świata Gianniego Infantino

Najdłuższy lot trwał 5 godzin i 44 minuty. 15 czerwca prezydent FIFA wybrał się z Miami do Seattle na mecz Belgia - Egipt. Najkrótszy lot natomiast to podróż z Seattle do Vancouver, która trwała niecałe pół godziny. Gianni Infantino 6 lipca obejrzał mecz 1/8 finału między USA a Belgią, a dzień później był świadkiem zwycięstwa Szwajcarii nad Kolumbią w rzutach karnych. 

Rzecz jasna Gianni Infantino był obecny na wielkim finale mistrzostw świata. Prezydent FIFA wraz z Donaldem Trumpem wręczyli trofeum za triumf w turnieju Pedriemu, kapitanowi reprezentacji Hiszpanii. Szwajcar nie był w stanie jednak zapanować nad prezydentem Stanów Zjednoczonych, któremu nie spieszyło się do zejścia z podium przeznaczonego dla zwycięzców.

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