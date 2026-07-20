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Tak kibice dowiedzieli się o mistrzostwie na pokładzie Ryanaira. "Niestety..."

Mistrzostwa świata oficjalnie zakończone. Ostatecznie w całej imprezie triumfowali Hiszpanie, którzy pokonali 1:0 Argentynę. Nie było złych miejsc na celebrowanie finałowej rywalizacji. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z kibicami "La Roja" świętującymi zwycięstwo w samolocie linii Ryanair.
Kibice dowiedzieli się o mistrzostwie dla Hiszpanii
Screen: x.com/radiodeejay/status/2079171891663663548

Reprezentacja Hiszpanii z drugim mistrzostwem świata w swojej historii. Podopieczni trenera de la Fuente po dogrywce pokonali 1:0 Argentynę, zwycięskiego gola dla nowych mistrzów zdobył Ferran Torres. Fani "La Roja" celebrowali triumf z każdego miejsca na świecie. 

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Tak kibice dowiedzieli się o mistrzostwie na pokładzie Ryanaira. "Niestety..."

Nie wszyscy mieli okazję śledzić mecz na stadionie, mieście czy w domowym zaciszu. Radio Deejay opublikowało na portalu X nagranie na, którym widać kibiców reprezentacji Hiszpanii cieszących się z wygranej na pokładzie samolotu linii Ryanair. 

"Na pokładzie samolotu Ryanair wybuchła radość, gdy tylko ogłoszono zwycięstwo Hiszpanii nad Argentyną w finale Mistrzostw Świata. Sam kapitan ogłosił to żartobliwie: 'Kto ma koszulkę reprezentacji z jedną gwiazdką, niestety będzie musiał kupić nową'. Dzięki @_crisscb za film!" - pisze na portalu X Radio Deejay. 

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Dobrych humorów na pokładzie nie brakowało. Kapitan samolotu zażartował, że fani, którzy mają koszulkę z jedną gwiazdką, będą musieli kupić nową. Ostatni triumf i zarazem pierwszy triumf "La Roja" zanotowali szesnaście lat temu. Po dogrywce pokonali wówczas Holandię, a złotego gola zdobył Anders Iniesta. 

Tegoroczny mundial trwał od 11 czerwca do 19 lipca. Ostatecznie tytuł trafił do Hiszpanii, wicemistrzostwo do Argentyny, a z brązowymi medalami do domu wracają Anglicy, którzy w spotkaniu o trzecie miejsce pokonali Francję. Kolejne mistrzostwa świata odbędą się w 2030 roku, w Hiszpanii, Maroku i Portugalii. 

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