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Oto ranking FIFA po mundialu. Znamy miejsce Polski

Wyniki na mundialu miały ogromny wpływ na ranking FIFA. Argentyńczycy, którzy do tej pory byli pierwsi, spadli na drugie miejsce. Nowymi liderami są Hiszpanie - ich pogromcy z finału mistrzostw świata. Spory spadek zanotowała także Portugalia. Na którym miejscu plasuje się Polska?
Reprezentacja Hiszpanii
fot. Reuters/MARK J REBILAS

Mundial 2026 oficjalnie dobiegł końca. Mistrzami świata zostali Hiszpanie, którzy pokonali Argentynę 1:0 po dogrywce. Strzelcem jedynego gola był Ferran Torres, a Albicelestes kończyli ten mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Enzo Fernandeza.

Zobacz wideo Kibice Hiszpanii i Argentyny po finale mundialu

Ranking FIFA po mundialu

Wyniki na tym mundialu odbiły się na najnowszym rankingu FIFA. Do tej pory Argentyna była pierwsza - przecież wygrali ostatnie MŚ w Katarze i triumfowali w Copa America. Teraz się to zmieniło, bo dzięki temu triumfowi Hiszpanie przeskoczyli ich i awansowali na pierwsze miejsce z dorobkiem 1995,88 pkt. Sam ostatni triumf dał im 30,27 pkt.

Argentyna spadła na drugie miejsce i traci do Hiszpanów zaledwie... 25,51 pkt (1970,37). Na najniższym stopniu podium plasuje się Francja, która odpadła w półfinale z Hiszpanią. Trójkolorowi uzbierali 1948,97 pkt. Dalej plasują się Anglicy (1922,83), Brazylijczycy (1804,92) i Marokańczycy (1803,99).

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Największy spadek w Top 10 zanotowała Portugalia, która przesunęła się o dwie pozycje w dół i aktualnie jest siódma z dorobkiem 1787,85 pkt. Belgowie (1778,36) wyprzedzili Holendrów (1775,54) i teraz są na ósmym miejscu. Najlepszą "dziesiątkę" zamykają Meksykanie (1754,30), którzy awansowali o cztery pozycje.

Która jest Polska w rankingu FIFA?

Polska plasuje się na 36. miejscu w rankingu FIFA z dorobkiem 1526,18 pkt. Tuż przed nami plasuje się... Rosja (1529,60), która cały czas gromadziła punkty, rozgrywając mecze towarzyskie od lutego 2022 roku.

Biało-Czerwonych wyprzedza między innymi Paragwaj, który sprawił niespodziankę i awansował do fazy play-off mistrzostw świata, ale piłkarze tej nacji - po tym, co zrobili w starciu z Francją - pozostawili po sobie niesmak. Aktualnie piłkarze tej nacji awansowali o siedem lokat na 34. pozycję (1542,48 pkt).

Tuż za nami są Szwedzi (1525,58 pkt), którzy nas pokonali w finale baraży i pojechali na mistrzostwa świata.

Ranking FIFA po Mundialu:

  1. Hiszpania - 1995,88 pkt
  2. Argentyna - 1970,37
  3. Francja - 1948,97
  4. Anglia - 1922,83
  5. Brazylia - 1804,92
  6. Maroko - 1803,99
  7. Portugalia - 1787,85
  8. Belgia - 1778,36
  9. Holandia - 1775,54
  10. Meksyk - 1754,30

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