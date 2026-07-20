Oto ranking FIFA po mundialu. Znamy miejsce Polski

Mundial 2026 oficjalnie dobiegł końca. Mistrzami świata zostali Hiszpanie, którzy pokonali Argentynę 1:0 po dogrywce. Strzelcem jedynego gola był Ferran Torres, a Albicelestes kończyli ten mecz w osłabieniu po czerwonej kartce dla Enzo Fernandeza.

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Zobacz wideo Kibice Hiszpanii i Argentyny po finale mundialu

Ranking FIFA po mundialu

Wyniki na tym mundialu odbiły się na najnowszym rankingu FIFA. Do tej pory Argentyna była pierwsza - przecież wygrali ostatnie MŚ w Katarze i triumfowali w Copa America. Teraz się to zmieniło, bo dzięki temu triumfowi Hiszpanie przeskoczyli ich i awansowali na pierwsze miejsce z dorobkiem 1995,88 pkt. Sam ostatni triumf dał im 30,27 pkt.

Argentyna spadła na drugie miejsce i traci do Hiszpanów zaledwie... 25,51 pkt (1970,37). Na najniższym stopniu podium plasuje się Francja, która odpadła w półfinale z Hiszpanią. Trójkolorowi uzbierali 1948,97 pkt. Dalej plasują się Anglicy (1922,83), Brazylijczycy (1804,92) i Marokańczycy (1803,99).

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Największy spadek w Top 10 zanotowała Portugalia, która przesunęła się o dwie pozycje w dół i aktualnie jest siódma z dorobkiem 1787,85 pkt. Belgowie (1778,36) wyprzedzili Holendrów (1775,54) i teraz są na ósmym miejscu. Najlepszą "dziesiątkę" zamykają Meksykanie (1754,30), którzy awansowali o cztery pozycje.

Która jest Polska w rankingu FIFA?

Polska plasuje się na 36. miejscu w rankingu FIFA z dorobkiem 1526,18 pkt. Tuż przed nami plasuje się... Rosja (1529,60), która cały czas gromadziła punkty, rozgrywając mecze towarzyskie od lutego 2022 roku.

Biało-Czerwonych wyprzedza między innymi Paragwaj, który sprawił niespodziankę i awansował do fazy play-off mistrzostw świata, ale piłkarze tej nacji - po tym, co zrobili w starciu z Francją - pozostawili po sobie niesmak. Aktualnie piłkarze tej nacji awansowali o siedem lokat na 34. pozycję (1542,48 pkt).

Tuż za nami są Szwedzi (1525,58 pkt), którzy nas pokonali w finale baraży i pojechali na mistrzostwa świata.

Ranking FIFA po Mundialu: