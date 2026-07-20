Klasy nie kupisz. Oto jak zachowali się Argentyńczycy po finale

Hiszpania po 16 latach ponownie najlepszą drużyną świata. "La Roja" w finale turnieju, po dogrywce pokonali reprezentację Argentyny 1:0, a zwycięskiego gola zdobył Ferran Torres. Nowi mistrzowie w trakcie spotkania zupełnie zdominowali obrońców tytułu, skutecznie wyłączając z gry ich największą gwiazdę, Leo Messiego. Spotkaniego wywołało u przegranych "Albicelestes" sporo emocji również po ostatnim gwizdku.

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Po zakończeniu meczu przyszedł czas na ceremonię. Na początku przyznano nagrody indywidualne, wszystkie zgarnęli Hiszpanie. Najlepszym młodym zawodnikiem turnieju został Pau Cubarsi, bramkarzem Unai Simon, natomiast Złota Piłka MŚ trafiła do Rodriego. Następnie odbyło się wręczenie nowym mistrzom pucharu za mistrzostwo świata.

Wydarzenie źle znieśli obrońcy tytułu, którzy podczas celebracji drużyny hiszpańskiej odwrócili się plecami. Fatalne zachowanie Argentyńczyków zostało wychwycone przez znajdujących się na stadionie dziennikarzy.

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"Argentyńczycy wszyscy razem odwracają się plecami do zwycięzców, gdy ci świętują. To nie jest sportowe zachowanie" - komentuje na portalu X dziennikarz Daniel Storey.

Dla Hiszpanii to drugie mistrzostwo świata w historii, szesnaście lat temu również wygrali po dogrywce, wówczas złotego gola w meczu z Holandią zdobył Andres Iniesta. Dla Argentyny to trzeci srebrny medal, "Albicelestes", którzy trzykrotnie w swojej historii wznosili do góry puchar za wygrany mundial.