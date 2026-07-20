Tomaszewski wskazał antybohatera finału MŚ. "Nie dorósł do meczu tej rangi"

Wokół wyboru sędziów na finał mistrzostw świata narosło sporo kontrowersji. Polscy kibice do końca wierzyli, że na mecz zostanie wyznaczony Szymon Marciniak. Tak się jednak nie stało. Zamiast niego FIFA nominowała Slavko Vincicia, co momentalnie wywołało burzę. Słoweniec miał bowiem ostatnio za sobą kilka kompletnie nieudanych występów, w tym m.in. w meczu Szwecja - Polska w finale baraży. Mecz Hiszpania - Argentyna tylko potwierdził, że było się czego obawiać.

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Tomaszewski przejechał się po Vinciciu. "Gdyby jego rodak nie był prezydentem UEFA..."

Vincić w jego trakcie wielokrotnie tracił kontrolę nad sytuacją. W pierwszej połowie kilka razy okazał się wyjątkowo pobłażliwy dla Argentyńczyków. Z czasem ich wejścia stawały się coraz ostrzejsze, a w konsekwencji pomiędzy zawodnikami dochodziło do przepychanek. - Sędzia przespał ten moment, między 15. a 25. minutą był taki moment, gdzie drużyny zaczęły oddawać sobie razy - wytknął mu były sędzia Marcin Borski w "Studiu Mundialowym". O krok dalej z krytyką poszedł Jan Tomaszewski.

W wywiadzie dla "Super Expressu" wystawił Vinciciowi fatalną recenzję. - Gdyby jego rodak nie był prezydentem UEFA, to on by nie sędziował na mistrzostwach świata. A tu nagle sędziuje finał - wypalił wprost, nawiązując do panujących układów, na temat których wypowiadali się już wcześniej eksperci. - Nie dorósł do meczu tej rangi. Popełniał błędy. (...) Moim zdaniem powinien wcześniej utemperować Argentyńczyków. Oczywiście przy tym, co zrobił Paredes, to były nerwy i zasłużenie pokazał mu żółtą kartkę. Ale generalnie nie panował nad całym meczem - skwitował.

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Tomaszewski o Szymonie Marciniaku. "Mogę tylko współczuć"

Były bramkarz wspomniał również o pominięciu Marciniaka, który na mundialu poprowadził raptem dwa spotkania grupowe. - Mogę tylko współczuć naszemu sędziemu - Szymonowi Marciniakowi, bo on by posędziował ten mecz zdecydowanie lepiej. Było za już dużo tych kontrowersji. Jest to dogadanie się między prezydentami FIFA i UEFA i dlatego mieliśmy takiego sędziego, a nie innego. A on na to moim zdaniem nie zasłużył - stwierdził w kontekście Vincicia.

W tej samej rozmowie Tomaszewski odniósł się również do samego rozstrzygnięcia finału. Hiszpania wygrała w nim po dogrywce 1:0 i po 16 latach znów wywalczyła tytuł. Zdaniem legendy reprezentacji Polski zasłużenie. - Byłaby to niesłychana krzywda, gdyby Argentyńczycy doprowadzili do rzutów karnych i nie daj Boże wygrali, bo nie zasłużyli na to. Myślę, że w 99 procentach należało się to zwycięstwo Hiszpanom i tyle na ten temat - podsumował.