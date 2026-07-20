Rooney nie wytrzymał po tym, co zrobił Messi. "Oznaka desperacji"

Argentyna kończy tegoroczne mistrzostwa świata ze srebrnym medalem. "Albicelestes" po dogrywce przegrali 0:1 z Hiszpanią. W trakcie spotkania nie brakowało brutalnej gry i kontrowersyjnych zachowań piłkarzy. Z boiska w trzeciej minucie doliczonego czasu gry został wyrzucony Enzo Fernandez. O wyrównanie sił i czerwoną kartkę dla rywali walczył Leo Messi.

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Messi domagał się czerwonej kartki dla Cucurelli. Oto powód

Podczas tegorocznego mundialu wprowadzono przepis, umożliwiający sędziom karanie piłkarzy czerwonymi kartkami za zasłanianie ust podczas słownych konfrontacji z rywalami. Innowacja dotyczy wyłącznie konfrontacyjnych zdarzeń, jednak zawodnicy starają się korzystać z przepisu jak mogą i donosić na rywali. Podczas finału mundialu wyrzucenia Marca Cucurelli za zasłonięcie ust domagał się Leo Messi. Zachowanie Hiszpana zdecydowanie nie zasługiwało jednak na wyrzucenie z boiska.

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Rooney grzmi po zachowaniu Messiego. "Oznaka desperacji"

Postawa Messiego zirytowała Wayne'a Rooneya. Ekspert stacji BBC Sport stwierdził, że takie zachowanie pokazało desperację Argentyńczyka, który nie miał tego dnia pomysłu na sforsowanie defensywy rywali.

- To była oznaka desperacji. Argentyna tak gra; wszyscy wiemy, jaki ma styl. Ale jedną z rzeczy, których oczekuje się na boisku, jest sportowe zachowanie. Przykro było patrzeć, jak Messi zachowuje się w ten sposób - podkreśla Wayne Rooney.

Wcześniej sędziowie skorzystali z nowego przepisu dwukrotnie. Czerwonymi kartkami zostali ukarani Miguel Almiron z Paragwaju i Piero Hincapiego z Ekwadoru.