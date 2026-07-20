Messi został okradziony przez FIFA? "To niemal zniewaga"

104 spotkania mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Trwająca ponad miesiąc impreza przyniosła nam wiele fantastycznych goli, a także historii, które będziemy wspominać latami. Niestety, zapomnieć chcielibyśmy jak najszybciej o finale, bowiem ten rozczarował. Mecz Hiszpanii z Argentyną na papierze zapowiadał się na wielki hit, a otrzymaliśmy wielki kit.

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"La Furia Roja" długo nie potrafili znaleźć drogi do bramki Emiliano Martineza. Ale przynajmniej jej szukali, czego nie można powiedzieć o działaniach Argentyńczyków pod bramką Unaia Simona. W regulaminowym czasie gry "Albicelestes" nie oddali ani jednego strzału, a ponadto musieli pogodzić się z decyzją Slavko Vincicia o pokazaniu Enzo Fernandezowi czerwonej kartki. W dogrywce Hiszpanie wciąż dominowali, co w końcu przyniosło skutek. Na zegarze wybiła 106. minuta, a do siatki trafił Ferran Torres. Do końcowego gwizdka wynik nie uległ już zmianie - kadra Luisa de la Fuente do mistrzostwa Europy dołożyła mistrzostwo świata.

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FIFA zadecydowała, że statuetkę dla najlepszego piłkarza całego turnieju przyzna reprezentantowi Hiszpanii. Kandydatów było kilku - świetny mundial rozegrał Pau Cubarsi, doskonale między słupkami spisywał się Unai Simon, a z prawej strony boiska wiele jakości dawał Pedro Porro. Nagroda jednak powędrowała w ręce zawodnika, który od lat stanowi o sile środka pola "La Furia Roja". Mowa o Rodrim.

Zawodnik Manchesteru City dołożył zatem kolejne ważne wyróżnienie do swojego dorobku nagród indywidualnych. Przed dwoma laty wygrał Złotą Piłkę w plebiscycie France Football, zaś w sezonie 2022/23 określono go najlepszym piłkarzem Ligi Mistrzów. Ma na swoim koncie również miano najlepszego zawodnika Euro 2024. Brzmi imponująco, tym bardziej że Rodri wrócił do gry po tym, jak dwa lata temu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

Z tym wyróżnieniem nie zgadzają się jednak argentyńskie media, które oczywiście lobbują nagrodę dla Lionela Messiego. Argentyńczyk strzelił osiem goli i zanotował cztery asysty w przekroju całego turnieju, co zdaniem jego rodaków w pełni wystarcza do tego, by otrzymać Mundialową Złotą Piłkę.

"Przyznanie Złotej Piłki Rodrigo to niemal zniewaga, pokazuje totalny brak wyczucia. Nie dlatego, że Hiszpan jest złym piłkarzem, ale po prostu dlatego, że Messi był duszą Argentyny i mistrzostw świata. W wieku 39 lat rozświetlał boiska swoim geniuszem i łzami, wypełniając bramki i stadiony kibicami wszelkich narodowości, którzy przyszli zobaczyć to zjawisko czasu na własne oczy" - czytamy w TyC Sports.

"Jeśli kryterium jest nagradzanie zwycięzców, to musimy powiedzieć Infantino i jego drużynie, że piłka nożna wygrywana jest golami, a nie podaniami. Rodri nie tylko nie strzelił gola na tych Mistrzostwach Świata: wykonał nieskończoną liczbę podań, z których żadne nie przełożyło się na asystę. Ale to temat na inną okazję" - dodało źródło.

Podobnego zdania są dziennikarze La Nacion, którzy podkreślają, że Messi to piłkarz długowieczny, który stał się najstarszym zawodnikiem z pola, który zagrał w finale mundialu. "To tym bardziej bolesne, bo to prawdopodobnie była ostatnia szansa Lionela Messiego na grę w mistrzostwach świata" - czytamy.

"Był niesamowity, ustanawiając się niekwestionowanym liderem 26 Argentyńczyków i prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem całego turnieju" - podkreśla Ole, które jednak przyznaje, że w finale ani Argentyna, ani Messi nie byli sobą. Mimo wszystko, Argentyńczycy mają świadomość jednego - tego, że "era po Messim będzie trudna".

"Bardzo trudna. Ale nadszedł czas, żeby pozwolić mu zapłakać i czuć dumę z niego i z tej drużyny. Dał z siebie wszystko, nauczył nas tak wiele i pokazał drogę tym, którzy zostają. Nic nie będzie takie samo bez magika w koszulce z numerem 10. Wszystko, co pozostaje, to wyrazić naszą wdzięczność i uznać, że ta podróż, która kończy się dziś, pozostanie niezapomniana. Bo trwała tak długo - nikt nigdy nie był na szczycie swojego sportu tak długo - i bo była niezwykła. Dziękujemy, że nas wybrałeś, Leo" - tymi słowami kończy się felieton na łamach Ole.

Dla Lionela Messiego był to trzeci finał mundialu w karierze i drugi, w którym schodził z boiska pokonany. W 2014 roku Argentyna przegrała 0:1 po dogrywce z Niemcami, a decydującą bramkę zdobył Mario Goetze. W 2022 roku "Albicelestes" po szalonym meczu zremisowali 3:3 z Francuzami, a następnie pokonali ich w serii rzutów karnych.

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