Trump podsumował mundial w USA. "Nigdy nie było czegoś podobnego"

- To był turniej jak żaden inny. Pełen zaciętej rywalizacji, niezapomnianych chwil - mówił Donald Trump przed finałem mistrzostw świata 2026. Akurat niezwykle jednostronny mecz o tytuł, zakończony zwycięstwem Hiszpanii nad Argentyną dopiero po dogrywce (1:0, gol Ferrana Torresa w 106. minucie), przejdzie do historii tylko ze względu na swą rangę, ale prezydent Stanów Zjednoczonych jest zadowolony z tego, co przez ostatnie 5,5 tygodnia działo się w jego kraju (turniej odbył się też w Kanadzie i Meksyku).

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Donald Trump podsumował mistrzostwa świata 2026. Jeden wielki zachwyt

80-latek udzielił wypowiedzi mediom na lotnisku, gdzie znalazł się w związku z podróżą prezydenckim samolotem. Oczywiście bardzo chwalił efekt końcowy MŚ. - Uważam, że FIFA była niesamowita. Nigdy nie było czegoś podobnego, prawdopodobnie w skali wszystkich imprez, nie mówiąc już o "soccerze" lub futbolu, jakkolwiek chcecie to nazywać - zaczął.

Impreza była historyczna, bo po raz pierwszy wzięło w niej udział aż 48 zespołów, które łącznie rozegrały 108 meczów. Jednak w innych aspektach też miało być imponująco. - To były niesamowite mistrzostwa, cztery razy większe niż jakikolwiek inny turniej FIFA, a właściwie prawdopodobnie pięć razy, jak mi dzisiaj przekazano. Dlatego jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju, z pracy, jaką wszyscy wykonali - podkreślił Trump, który następnie zwrócił się do szefa FIFA.

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- Gratulujemy Gianniemu Infantino i całemu jego personelowi za niesamowitą pracę, jaką zrobili. To było jedno z największych wydarzeń, jakie kiedykolwiek zorganizowano. Dlatego bardzo się cieszymy, że poszło tak dobrze - dodał.

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Według polityka na mundialu zyskały całe Stany Zjednoczone. - Ludzie z całego świata przyjeżdżali i uwielbiali nasz kraj. Pokazywali go w innym świetle, to była wspaniała rzecz, wspaniałe wydarzenie. Cieszę się, że wszystkim się podobało - zakończył.

Sam Donald Trump trochę namieszał podczas turnieju - najbardziej interwencją w sprawie zawieszenia czerwonej kartki dla Folarina Baloguna, poza tym kuriozalne było zachowanie prezydenta USA podczas świętowania Hiszpanów. Co do wyników amerykańskiej kadry, to zakończyła ona mistrzostwa świata 2026 na etapie 1/8 finału, gdzie przegrała z Belgią (1:4). Na tym samym etapie odpadli pozostali współgospodarze - Kanada poległa z Marokiem (0:3), natomiast Meksyk z Anglią (2:3).