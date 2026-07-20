Argentyńczycy podsumowali Vincicia w finale. Aż trudno w to uwierzyć

Wybór Slavko Vincicia na sędziego głównego finału mistrzostw świata został odebrany jako kontrowersyjny. Słoweniec nie ma za sobą najlepszych miesięcy - fatalne recenzje zebrał m.in. za finał baraży o awans na mundial pomiędzy Szwecją a Polską. A mimo to Pierluigi Collina stwierdził, że obsadzi go w roli arbitra ostatniego, finałowego starcia pomiędzy Hiszpanią a Argentyną.

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Vincić skrzywdził Argentynę? Jest głos z Ameryki Południowej. Nie do wiary

Pracy już od samego początku Vincić miał sporo. Hiszpanie grali w piłkę, a Argentyńczycy - nie mogąc ich dogonić lub po prostu chcąc im uprzykrzyć życie - często uciekali się do nieczystych wejść. Pierwszą żółtą kartkę pokazał jednak dopiero w 41. minucie, a obejrzał ją Lisandro Martinez. Następnie kary indywidualne otrzymali Leandro Paredes, Cristian Romero i Alexis Mac Allister. Najważniejsza jednak była sytuacja z trzeciej minuty doliczonego do meczu czasu gry.

Enzo Fernandez, który 11 minut wcześniej otrzymał żółtą kartkę, siłą rozpędu wpadł w wybijającego piłkę Pau Cubarsiego. Powtórki jasno pokazały, że piłkarz Chelsea nie cofnął nogi, a Vincić nie miał wątpliwości, sięgając do kieszeni po drugi żółty kartonik. Tym samym Argentyna grała w dziesiątkę.

Hiszpanie w końcu przełamali niemoc strzelecką. Najpierw nie uznano gola Nico Williamsa z powodu wcześniejszego faulu Mikela Merino, ale co się odwlecze, to nie uciecze. 106. minuta gry przyniosła bramkę Ferrana Torresa, która ostatecznie ustaliła wynik spotkania. Po meczu wiele mówiło się pracy sędziego, a spodziewać się można było, że skrzywdzeni poczują się Argentyńczycy.

Na portalu TyC Sports pojawił się artykuł autorstwa Pablo Lamedicy, który postanowił na czynniki pierwsze rozbić poziom sędziowania w niedzielnym finale. Ku zaskoczeniu wszystkich jednak, Argentyńczyk ocenił Słoweńca bardzo dobrze.

"Prawdopodobnie jego największym sukcesem jest sytuacja, w której nie uznał gola Hiszpanów. Zastosował opóźnienie gwizdka, pozwalając na grę, a następnie nie zaliczył bramki ze względu na nadepnięcie Otamendiego przez Merino. W tej sytuacji zachował się dobrze" - czytamy. A co z kartkami dla Argentyńczyków?

"Mógł pokazać kilka żółtych kartek w pierwszych minutach. Jedną dla Mac Allistera, którą wolał pominąć. Ale ogólnie miał rację co do wszystkich, które faktycznie pokazał" - zaznaczył dziennikarz, nie próbując nawet dyskutować z słusznością wyrzucenia Enzo Fernandeza z boiska.

"Być może jego występ na końcu trochę się rozmył w kwestiach prowadzenia gry i popełnił wyraźny błąd, nie odgwizdując faulu na Giuliano Simeone przy kontrataku. Rzut wolny, który byłby bardzo korzystny dla Argentyny w sytuacji, w jakiej się znajdowali" - dodał.

"Ogólnie rzecz biorąc, wywiązał się ze swoich obowiązków i nie miał błędów, które mogłyby wywołać kontrowersje, bo w strefach bramkowych też nie dochodziło do ważnych akcji" - zakończył.

Nieco inne zdanie na temat kontrowersji sędziowskich miał były arbiter międzynarodowy, Marcin Borski. W naszym programie "Studio Mundialowe" wprost wymienił sytuacje, w których Vincić powinien zachować się inaczej. Nie były to jednak takie decyzje, które wpłynęłyby na końcowy rezultat.

- Takie brzydkie nadepnięcie Yamalowi na Achillesa, gdzieś tam przy linii. Może tam dynamika nie jest wielka, ale to też jest żółta kartka absolutnie. Sędzia przespał ten moment, między 15. a 25. minutą był taki moment, gdzie drużyny zaczęły oddawać sobie razy. Nawet Hiszpanie chcieli pokazać Argentyńczykom, że hola hola, nie będziemy tutaj ustępować. Tam było wejście nakładką, zaczęli sobie oddawać razy. Mamy dwie dobre drużyny techniczne, a oglądamy rąbaninę, a nie granie w piłkę - mówił.

- Na szczęście sędzia finalnie nie wypaczył wyniku meczu. Ten spalony, jak pokazał nam system półautomatycznego spalonego, aplikacja, sztuczna inteligencja zajmuje się tym w tej chwili, bo asystenci już coraz mniej jak widać. Trudno do tego się przyczepić - dodał.

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