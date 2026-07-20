Marciniak oszukany przez FIFA? "To była interwencja polityczna"

Reprezentacja Polski nigdy w swojej historii nie grała w finale mistrzostw świata, co innego polscy sędziowie. Przed czterema laty decydujący mecz pomiędzy Francją i Argentyną sędziował Szymon Marciniak. Wydawało się, że nasz najsłynniejszy arbiter odegra dużą rolę również podczas tegorocznego turnieju, jednak ostatecznie pracował tylko przy dwóch spotkaniach. Polak do samego końca czekał na decyzję ws. najważniejszych meczów, ale ostatecznie został zupełnie pominięty.

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Marciniak oszukany przez FIFA? "Możemy mówić o niewłaściwym potraktowaniu"

W naszym programie "Studio Mundialowe" głos ws. decyzji FIFA zabrał Marcin Borski. Były sędzia międzynarodowy podkreślił, że Szymon Marciniak został potraktowany w sposób nieprofesjonalny.

- Możemy mówić o niewłaściwym potraktowaniu Szymona. Sędzia, który ma taką kartę, przeszedł do historii. Ta sama komisja sędziowska dała mu też finał klubowych mistrzostw świata. Ma też finał Ligi Mistrzów na swoim koncie. Nie robi się tego człowiekowi w ten sposób, że trzyma się go na turnieju cały czas, mówi zaraz dostaniesz mecz, szykuj się, ćwierćfinał na pewno - podkreśla Marcin Borski.

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- W ćwierćfinale nie, tam damy Turpinowi z Francji. Szymon był pierwotnie szykowany na mecz Anglia - Norwegia, perfekcyjnie tam pasował. Dwie fizyczne drużyny, gdzie wiadomo, że Szymon daje pograć. Dano sędziego z Francji, argumentowano, że sędzia z Francji musi posędziować, też jest usytuowany. Dalej nie może sędziować, bo wchodzi Francja. Damy Turpinowi, Turpin jak sędziował to widzieliśmy. Były dwa razy interwencje VAR-u. Słabo to wyglądało, generalnie nie poszło. To wszyscy już mówili, dobra to Szymon będzie sędziował przedwczesny finał pomiędzy Francją a Hiszpanią. Z tego, co wiem z kuluarów, tak miało być, tak były nawet treningi ustawione. Nagle była jakaś interwencja, chyba polityczna, że sędziowie z CONCACAF mają sędziować, zobaczcie dwa półfinały są bardzo słabo sędziowane - podsumowuje były sędzia międzynarodowy.

Szymon Marciniak ostatecznie zatrzymał się na grupowych meczach, Argentyna - Algieria oraz Iran - Egipt. Za Polakiem już trzeci mundial, najwięcej meczów (trzy), w tym wielki finał sędziował podczas turnieju w Katarze.