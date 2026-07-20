Trener Hiszpanii nie ukrywał po finale. "Powinniśmy znacznie wcześniej wygrać"

Hiszpania pokonała Argentynę 1:0 w finale mistrzostw świata 2026. "Trudno o bardziej zasłużonego zwycięzcę finału i całego mundialu. Hiszpania - pokopana przez Argentyńczyków, prowokowana przez dwie godziny, momentami sfrustrowana brakiem reakcji sędziego Slavko Vincicia - była zespołem zdecydowanie lepszym. Jedynym, który chciał grać w piłkę. I w końcu - w drugiej połowie dogrywki - znalazła tę jedną akcję, która dała jej drugie w historii mistrzostwo świata" - opisywał na łamach Sport.pl Dawid Szymczak.

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De la Fuente dostał pytanie o obietnicę Cucurelli. Rozbrajająca odpowiedź

Przed tym spotkaniem Marc Cucurella obiecał, że jeśli Hiszpania zdobędzie mistrzostwo świata, zakończy reprezentacyjną karierę. To jeszcze nie wszystko, bo zapowiedział także, że wytatuuje sobie twarz selekcjonera Luisa de la Fuente na bicepsie.

No i stało się, Hiszpanie wygrali i wznieśli Puchar Świata. Na pomeczowej konferencji prasowej Luis de la Fuente został zapytany o obietnicę Cucurelli. - Jeśli składa się obietnicę, to trzeba jej dotrzymać. Poza tym nie jestem aż tak brzydki - odparł, cytowany przez "Marcę".

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Ponadto hiszpański selekcjoner zaznaczył, że jest bardzo dumny ze swoich piłkarzy. - Myślę, że ten mecz powinien był zostać rozstrzygnięty znacznie wcześniej. Interwencje Dibu uniemożliwiły nam wcześniejsze zwycięstwo. Powinniśmy byli objąć prowadzenie wcześniej, ale to finał Mistrzostw Świata i trzeba się namęczyć nawet grając przeciwko dziesięciu, a my byliśmy gotowi na wszystko - podkreślił.

Hiszpanie zgarnęli też sporo nagród indywidualnych. Rodri otrzymał mundialową Złotą Piłkę, Unai Simon zgarnął Złotą Rękawicę, a Pau Cubarsi został wybrany najlepszym wśród młodych zawodników.