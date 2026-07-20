Bezsilność Messiego w finale. Tak domagał się czerwonej kartki dla rywala

Szkoda, że po finale mistrzostw świata najwięcej mówi się o tym, jak beznadziejnie grała Argentyna. O tym, jaki antyfutbol zaprezentowali "Albicelestes", którzy często uciekali się do nieczystych zagrań. Szkoda, ale każdy jest w stanie to zrozumieć, bowiem finałowe starcie rozczarowało niemal wszystkich.

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Hiszpania biła głową w mur, co chwilę nacierając na bramkę Emiliano Martineza. I gdyby jego koledzy z pola byli w niedzielę 19 lipca w takiej dyspozycji, co on, pewnie odbiór tego spotkania byłby zupełnie inny. Tymczasem Argentyna nie oddała ani jednego strzału w regulaminowym czasie gry, a pod koniec meczu z boiska za głupi faul wyleciał Enzo Fernandez. W dogrywce impas przełamał Ferran Torres, który trafił do siatki w 106. minucie.

Podopieczni Lionela Scaloniego próbowali odpowiedzieć i nawet dwukrotnie uderzyli na bramkę Unaia Simona, lecz najpierw Lionel Messi został zablokowany, a następnie Giuliano Simeone przeniósł piłkę nad poprzeczką. Wynik zmianie już nie uległ i to "La Furia Roja" została mistrzem świata po raz pierwszy od 2010 roku, a po raz drugi w swojej historii.

Messi od razu zwrócił się do sędziego. Domagał się czerwonej kartki

Najgłośniej jednak jest właśnie o zachowaniu Argentyńczyków. Po końcowym gwizdku piłkarze "Albicelestes" wdali się w bójkę z kilkoma rywalami, a w efekcie czerwoną kartkę obejrzał Leandro Paredes. Ale już w trakcie spotkania doszło do sytuacji, która jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

Zaraz po czerwonej kartce pokazanej Enzo Fernandezowi za faul na Pau Cubarsim, w dyskusję wdali się Lionel Messi i Marc Cucurella. Hiszpan odruchowo, na ułamek sekundy, zasłonił usta. Taki gest jest zabroniony i karany czerwonym kartonikiem. Na mundialu z tytułu tego przewinienia murawę przedwcześnie opuścili Miguel Almiron z Paragwaju i Piero Hincapie z Kolumbii.

Z tym, że nowy piłkarz Realu Madryt dość szybko zorientował się, że nie powinien tego robić i tak szybko, jak przystawił dłoń do ust, tak też ją cofnął. Messi jednak nie czekał i od razu zaczął domagać się wymierzenia sprawiedliwości. Dołączył do niego także Fernandez, którego nie powinno być już na boisku.

Słoweński sędzia wysłuchał Messiego, ale wyraźnym gestem pokazał mu, że nie zamierza karać Cucurelli czerwoną kartką. Lewemu obrońcy reprezentacji Hiszpanii zatem się upiekło, dzięki czemu nie osłabił swojego zespołu przed dogrywką w walce o końcowy triumf na mundialu.

Hiszpania dwukrotnie wygrywała mistrzostwa świata po dogrywce w spotkaniu finałowym. Podobnie jak przed szesnastoma laty w Republice Południowej Afryki, padł wynik 1:0. Znów do siatki trafił piłkarz grający w danym momencie dla FC Barcelony - w 2010 roku był to Andres Iniesta, a w 2026 uczynił to Ferran Torres.

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