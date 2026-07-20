Kosecki podsumował Messiego w finale. "Ja nie mam ośmiu Złotych Piłek, ale..."

Hiszpania z drugim mistrzostwem świata w historii. Podopieczni trenera De la Fuente w decydującym starciu pokonali 1:0 Argentynę, po bramce Ferrana Torresa. "La Roja" udało się skutecznie wyłączyć z gry Leo Messiego, finałowe starcie było pierwszym, w którym legendarny piłkarz nie wpisał się do statystyk.

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Kosecki wypalił o Messim. "Ja nie mam pięciu czy ośmiu Złotych Piłek"

Występ Messiego w finałowym starciu był mocno rozczarowujący dla argentyńskich kibiców. Grę piłkarza Interu Miami w naszym programie "Studio Mundialowe" ocenił Jakub Kosecki.

- Gdybyś tak biegał jak Leo Messi, to kibice by ci nie darowali, byłbyś najbardziej wygwizdanym piłkarzem na stadionie - stwierdził nasz dziennikarz Dominik Wardzichowski.

- Od razu dostałem szybką ripostę, że ja nie mam pięciu czy ośmiu Złotych Piłek, taka jest prawda. Messi w wielu meczach ratował tyłek Argentyńczyków, ale to jest finał - podkreślał w odpowiedzi Kosecki.

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- To jest finał mistrzostw świata, dużo było narzekania na Cristiano Ronaldo, ale od tego tutaj jesteśmy. Trzeba oceniać i wyrażać swoją opinię przez pryzmat tego, co zobaczyliśmy - dodał były reprezentant Polski.

Leo Messi zakończył mundial z ośmioma golami i czterema asystami. Ostatecznie przegrał o dwa gole walkę o koronę króla strzelców z Kylianem Mbappe. Był to trzeci finał mistrzostw świata z udziałem legendarnego Argentyńczyka. Messi wspólnie z kolegami triumfował w 2022 roku w Katarze. W 2014 roku podobnie jak podczas tegorocznej imprezy "Albicelestes" zdobyli wicemistrzostwo świata.