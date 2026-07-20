Cały świat pisze o tym, co zrobili Hiszpanie. "Uratowali futbol"

"Niesamowite - odbyły się na tych mistrzostwach świata 104 mecze i akurat finał może kandydować do miana najgorszego. Bardzo długo jedynym show, jakie zobaczyliśmy, było to z przydługawej przerwy, gdy za mikrofon chwyciły Madonna, Shakira i inne gwiazdy. Argentyna uprzykrzyła ten mecz Hiszpanom i wszystkim dookoła. W końcu jednak poległa i przegrała 0:1, co wielu będzie poczytywać jako dziejową sprawiedliwość" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl po rozczarowującym finale tegorocznego mundialu.

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Światowe media nie mają wątpliwości. "Hiszpania uratowała futbol"

Wcale nie minęło zbyt wiele czasu, by zdanie kończące cytat naszego dziennikarza stało się faktem. O triumfie Hiszpanii nad fatalną Argentyną rozpisują się największe światowe media. Wszystkie są zgodne co do tego, że gol Ferrana Torresa ze 106. minuty gry przyniósł najbardziej sprawiedliwy rezultat.

"Królowie wszech czasów" - tak kadrę Luisa de la Fuente określa Marca. Przedstawiciel jednego z największych hiszpańskich dzienników, Juan Ignacio Garcia-Ochoa, nie ma wątpliwości - "tu nie chodziło tylko o wygranie mistrzostw świata, ale o uratowanie futbolu". To oczywiście nawiązanie do faktu, iż "Albicelestes" oddali zaledwie dwa strzały w ciągu całego meczu - oba w końcówce dogrywki, gdy musieli gonić wynik.

"Był taki moment w środku tego zalewu sztuczek i nieuczciwych zagrywek Argentyńczyków, gdy mecz ten wydawał się zaproszeniem do porzucenia wszystkiego, co doprowadziło do finału. Byłoby łatwo ulec, zareagować, zagrać w inną grę. Na szczęście, Hiszpania nie dała się pokusie" - czytamy.

Z triumfu Hiszpanów cieszą się również Anglicy. "Synowie Albionu" przegrali z Argentyną w półfinale 1:2, czego najwyraźniej do dziś - mimo zdobycia brązowego medalu - nie mogą przeboleć. Bo jak inaczej wytłumaczyć słowa, które padają w Daily Telegraph?

"Hiszpania wygrywa mistrzostwa świata dzięki triumfowi futbolu nad argentyńską niesławą. Piłka nożna 1, przestępcy 0" - czytamy. "Dzięki Bogu, sport wygrał. Hiszpania zdobyła mistrzostwo świata i wszyscy wychodzimy z tego silniejsi. Piłka nożna wychodzi z tego silniejsza. Hiszpania musiała wygrać ten finał" - podkreślono.

Daily Mail zaś pochwalił bramkę Ferrana Torresa, oceniając ją jako "okrutne zakończenie" dla Lionela Messiego. Swoje trzy grosze dorzucił The Times, na łamach którego czytamy, że "hiszpańska metoda pokonała argentyńskie szaleństwo".

We Francji wprost czytamy o "nowych królach" - tak kadrę Luisa de la Fuente określił L'Equipe, który relacjonuje finał jako "rozczarowujący i chaotyczny mecz". Le Parisien zaś pokusił się o stwierdzenie, że "Hiszpania położyła świat u swoich stóp". Le Figaro z kolei określił występ Argentyńczyków jako "żałosny".

"Hiszpania. Oczywiście, Hiszpania. Nieuniknienie Hiszpania. Tylko Hiszpania mogła wygrać ten finał" - pisze bez cienia wątpliwości La Gazzetta dello Sport. Włosi uważają, że "zobaczenie zwycięstwa Argentyny byłoby obrazą dla piłki nożnej". Mecz w wykonaniu Messiego zaś uznali za "bardzo smutny".

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