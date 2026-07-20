Bezwstydne zachowanie Trumpa przejdzie do historii. Infantino był bezradny

Reprezentacja Hiszpanii zdetronizowała reprezentację Argentyny i została nowym mistrzem świata. W finale pokonała obrońców tytułu 1:0 po bramce Ferrana Torresa ze 106. minuty. Gdy nowi czempioni już szykowali się do wzniesienia pucharu, trochę uwagi postanowił skraść im Donald Trump.

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Reprezentacja Hiszpanii zaczyna świętowanie, a Donald Trump szuka uwagi. Niesamowite

Prezydent Stanów Zjednocznych, jednego ze współgospodarzy turnieju (także Kanada i Meksyk) oraz kraju, gdzie zostały rozegrane wszystkie mecze od ćwierćfinałów, wraz z prezesem FIFA Giannim Infantino przynieśli trofeum do Rodriego, kapitana zwycięskiej drużyny. 80-latkowi zabrakło jednak wyczucia co do tego, kiedy zejść ze sceny, bądź też nie mógł odpuścić sobie przyjemności z ogrzania się w blasku mistrzowskiej chwały.

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Po wręczeniu pucharu Trump jeszcze podchodził do Hiszpanów i gratulował im sukcesu, co wyglądało jednak trochę tak, jakby przeciągał swoje zejście z centrum uwagi. Gdy już Rodri przygotowywał się do triumfalnego wzniesienia trofeum, polityk stał tuż obok zawodników, niczym jeden z nich.

Gianni Infantino próbował odsunąć na bok Trumpa. Na próżno

W tym momencie podbiegł do niego Infantino i z uśmiechem na ustach próbował nakłonić do odsunięcia się od Hiszpanów. Nic z tego, dopiero gdy puchar poszedł w górę, a konfetti wystrzeliło, Amerykanin zszedł z podium. Swój cel raczej osiągnął, na nagraniach i wielu zdjęciach będzie przyciągał uwagę.

O prezydencie USA w trakcie turnieju najgłośniej było, gdy interweniował w sprawie czerwonej kartki dla amerykańskiego napastnika Folarina Baloguna w meczu z Bośnią i Hercegowiną (2:0). W tej sprawie Trump dzwonił do Infantino, oficjalnie po to, aby odpowiednie organy jeszcze raz przyjrzały się sprawie.

Trump namieszał w trakcie MŚ. Jego interwencja niewiele dała, a pogromcy USA nie zamknęli Hiszpanii drogi do tytułu

- Zrobiłem to, poprosiłem o ponowną analizę sytuacji, ponieważ nie uważałem, by był to faul. Gdyby nie pozwolono zagrać czołowemu zawodnikowi - może najlepszemu, a na pewno jednemu z najlepszych w drużynie - uważam, że położyłoby się to wielkim cieniem na mistrzostwach świata. Przekazałem mu właśnie to odczucie; nie mówiłem mu, co ma robić - nie mogę mu tego nakazywać. Zresztą nie sądzę, by to on podjął tę decyzję; uważam, że zdecydowała o tym komisja - mówił Trump (cytat za The Athletic), który jednak wspominając o tamtej sprawie przyznawał, że nie wiedział, co oznacza czerwona kartka.

Ostatecznie Komisja Dyscyplinarna FIFA zawiesiła wykonanie kary Baloguna na rok - później media podały, że taką decyzję miał jednoosobowo podjąć przewodniczący Mohammad al-Kamali. Mimo to reprezentacja Stanów Zjednoczonych została rozbita przez Belgię (1:4), która w ćwierćfinale przegrała z Hiszpanami (1:2). Oni potem ograli Francję (2:0) i Argentynę, co dało im tytuł.

Dla reprezentacji Hiszpanii to drugie w historii mistrzostwo świata, poprzednie zdobyła 16 lat temu w RPA (w finale 1:0 z Holandią po golu w dogrywce Andresa Iniesty). Za cztery lata na pewno będzie bronić trofeum, bo awans ma zapewniony jego współgospodarz - części głównej wraz z Portugalią i Marokiem, natomiast Argentyna, Paragwaj i Urugwaj ugoszczą kilka pierwszych spotkań w związku z setną rocznicą pierwszego mundialu (odbył się w 1930 r. w Urugwaju).