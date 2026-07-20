Bezwstydne zachowanie Trumpa przejdzie do historii. Infantino był bezradny

Reprezentacja Hiszpanii zdetronizowała reprezentację Argentyny i została nowym mistrzem świata. W finale pokonała obrońców tytułu 1:0 po bramce Ferrana Torresa ze 106. minuty. Gdy nowi czempioni już szykowali się do wzniesienia pucharu, trochę uwagi postanowił skraść im Donald Trump.
Prezydent Stanów Zjednocznych, jednego ze współgospodarzy turnieju (także Kanada i Meksyk) oraz kraju, gdzie zostały rozegrane wszystkie mecze od ćwierćfinałów, wraz z prezesem FIFA Giannim Infantino przynieśli trofeum do Rodriego, kapitana zwycięskiej drużyny. 80-latkowi zabrakło jednak wyczucia co do tego, kiedy zejść ze sceny, bądź też nie mógł odpuścić sobie przyjemności z ogrzania się w blasku mistrzowskiej chwały.
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Po wręczeniu pucharu Trump jeszcze podchodził do Hiszpanów i gratulował im sukcesu, co wyglądało jednak trochę tak, jakby przeciągał swoje zejście z centrum uwagi. Gdy już Rodri przygotowywał się do triumfalnego wzniesienia trofeum, polityk stał tuż obok zawodników, niczym jeden z nich.
W tym momencie podbiegł do niego Infantino i z uśmiechem na ustach próbował nakłonić do odsunięcia się od Hiszpanów. Nic z tego, dopiero gdy puchar poszedł w górę, a konfetti wystrzeliło, Amerykanin zszedł z podium. Swój cel raczej osiągnął, na nagraniach i wielu zdjęciach będzie przyciągał uwagę.
O prezydencie USA w trakcie turnieju najgłośniej było, gdy interweniował w sprawie czerwonej kartki dla amerykańskiego napastnika Folarina Baloguna w meczu z Bośnią i Hercegowiną (2:0). W tej sprawie Trump dzwonił do Infantino, oficjalnie po to, aby odpowiednie organy jeszcze raz przyjrzały się sprawie.
- Zrobiłem to, poprosiłem o ponowną analizę sytuacji, ponieważ nie uważałem, by był to faul. Gdyby nie pozwolono zagrać czołowemu zawodnikowi - może najlepszemu, a na pewno jednemu z najlepszych w drużynie - uważam, że położyłoby się to wielkim cieniem na mistrzostwach świata. Przekazałem mu właśnie to odczucie; nie mówiłem mu, co ma robić - nie mogę mu tego nakazywać. Zresztą nie sądzę, by to on podjął tę decyzję; uważam, że zdecydowała o tym komisja - mówił Trump (cytat za The Athletic), który jednak wspominając o tamtej sprawie przyznawał, że nie wiedział, co oznacza czerwona kartka.
Ostatecznie Komisja Dyscyplinarna FIFA zawiesiła wykonanie kary Baloguna na rok - później media podały, że taką decyzję miał jednoosobowo podjąć przewodniczący Mohammad al-Kamali. Mimo to reprezentacja Stanów Zjednoczonych została rozbita przez Belgię (1:4), która w ćwierćfinale przegrała z Hiszpanami (1:2). Oni potem ograli Francję (2:0) i Argentynę, co dało im tytuł.
Dla reprezentacji Hiszpanii to drugie w historii mistrzostwo świata, poprzednie zdobyła 16 lat temu w RPA (w finale 1:0 z Holandią po golu w dogrywce Andresa Iniesty). Za cztery lata na pewno będzie bronić trofeum, bo awans ma zapewniony jego współgospodarz - części głównej wraz z Portugalią i Marokiem, natomiast Argentyna, Paragwaj i Urugwaj ugoszczą kilka pierwszych spotkań w związku z setną rocznicą pierwszego mundialu (odbył się w 1930 r. w Urugwaju).