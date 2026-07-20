Rozpacz w Argentynie po finale. "Łzy Maradony spłynęły po policzkach Leo"

Argentyna nie zdobyła drugiego z rzędu tytułu mistrza świata. W niedzielnym finale przegrała z Hiszpanią po dogrywce 0:1. Wynik nie oddawał jednak tego, co działo się na boisku. Argentyńczycy przez większość spotkania rozpaczliwie się bronili, uciekali się do fauli, a swoje jedyne dwa strzały oddali dopiero w dogrywce. Żegnający się z mistrzostwami świata Lionel Messi okazał się zaś tylko statystą. Mimo to to właśnie jemu najwięcej uwagi poświęcają tamtejsze media.

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Argentyna reaguje na przegrany finał. Tak podsumowali "ostatni taniec Messiego"

"Ostatni taniec Messiego zakończył się łzami" - napisał w tytule portal clarin.com. W ten sposób nawiązał oczywiście do tego, co działo się już po końcowym gwizdku. - Ostatnie ujęcia przedstawiały wyczerpanego Lionela Messiego siedzącego na ziemi i przyjmującego pełne szacunku pozdrowienia od wszystkich hiszpańskich kibiców. Leżąc po drugiej stronie boiska, Lamine Yamal wyciągnął się na trawie, by świętować jak na 19-latka przystało. Być może w Stanach Zjednoczonych Messi przekazał mu pałeczkę - spekulowali dziennikarze.

- Niektóre porażki bolą z powodu wyniku. A niektóre bolą, ponieważ oznaczają koniec pewnej epoki. Niedzielna porażka była jedną z nich - podsumował zaś argentyński dziennik "La Voz". - Właśnie byliśmy świadkami ostatniego meczu Lionela Messiego na mistrzostwach świata. A niektórych pożegnań nie da się złagodzić żadnym wynikiem. Przez kilka godzin wierzyliśmy, że może to być jeszcze jeden rozdział. Że historia może obdarzyć nas kolejnym cudem. Bo Messi przyzwyczaił nas do przełamywania logiki. Kiedy wydawało się, że nie ma już stron do napisania, zawsze znajdował kolejną. Tym razem tak się nie stało - mogliśmy przeczytać.

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Argentyna pisze o łzach Messiego. "Miliony Argentyńczyków płakały razem z nim"

Scenę z zapłakanym Messim opisał również dziennik "La Nacion". - Łzy Maradony w 1990 roku spłynęły po policzkach Leo w 2026 roku, na jego ostatnich mistrzostwach świata. Piłkarze pozostali na boisku przez długi czas, podczas gdy Messi płakał, a miliony Argentyńczyków na całym świecie płakały razem z nim - relacjonował.

"Messi, słodko-gorzkie pożegnanie niezrównanego piłkarza" - na taki tytuł zdecydowało się z kolei "El Tribuno". - Pomimo utraty drugiego tytułu mistrza świata Leo Messi chciał zachować ostatnie chwile na turnieju dla siebie. Były łzy, ale także pragnienie, by zapamiętać każdą chwilę, podnieść na duchu pokolenie piłkarzy, którzy towarzyszyli mu w pożegnaniu - czytamy w dalszej części.

Dziennik "El Litoral" stwierdził natomiast w tytule, że: "Argentyna przegrała finał, ale zdobyła chwałę". Nie mogło również zabraknąć przejmującego nawiązania do łez jej kapitana. - Lionel Messi padł na kolana, jego oczy zaszkliły się i wbiły w niebo. W jednej mikrosekundzie bólu ciężar ponad dwudziestu lat zmagań był silniejszy niż kiedykolwiek. Ponad nim, wśród chmur, wieczna sylwetka z kręconymi włosami i lewą ręką opartą na biodrze patrzyła na niego czule: Diego Armando Maradona opuścił ramiona, by objąć swojego następcę w najbardziej ludzkim i rozdzierającym serce zakończeniu tej baśni. Futbol był tym razem okrutny - podsumowano.