Ekspert wprost o tym, co zrobił Vincić w finale MŚ. "Przespał mecz, ale..."

Reprezentacja Hiszpanii zdobyła drugie mistrzostwo świata w swojej historii. Podopieczni trenera de la Fuente po dogrywce pokonali 1:0 Argentynę, złotego gola zdobył Ferran Torres. Duże wątpliwości wzbudziła praca doskonale znanego polskim kibicom sędziego, Slavko Vincicia.

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Borski wprost o Vinciciu w finale MŚ. "Przespał mecz, ale nie wypaczył wyniku"

Pracę słoweńskiego arbitra w naszym programie "Studio Mundialowe" ocenił Marcin Borski. Były sędzia międzynarodowy wypunktował liczne błędy Vincicia, jednocześnie podkreślił, że żaden zespół nie może się czuć skrzywdzony, bo nie wpłynęły one na losy spotkania.

- Takie brzydkie nadepnięcie Yamalowi na Achillesa, gdzieś tam przy linii. Może tam dynamika nie jest wielka, ale to też jest żółta kartka absolutnie. Sędzia przespał ten moment, między 15 a 25 minutą był taki moment, gdzie drużyny zaczęły oddawać sobie razy. Nawet Hiszpanie chcieli pokazać Argentyńczykom, że hola hola, nie będziemy tutaj ustępować. Tam było wejście nakładką, zaczęli sobie oddawać razy. Mamy dwie dobre drużyny techniczne, a oglądamy rąbaninę, a nie granie w piłkę. - podkreśla w naszym programie "Studio Mundialowe" Marcin Borski.

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- Na szczęście sędzia finalnie nie wypaczył wyniku meczu. Ten spalony, jak pokazał nam system półautomatycznego spalonego, aplikacja, sztuczna inteligencja zajmuje się tym w tej chwili, bo asystenci już coraz mniej jak widać. Trudno do tego się przyczepić. Byłby olbrzymi niesmak, gdyby Argentyńczycy strzelili przypadkową bramkę, a Hiszpanie jej nie zdobyli i wygrali mistrzostwo świata. Jeszcze w kontekście tego co się działo w poprzednich meczach, byłby skandal - podsumował Borski.

Slavko Vincić podczas tegorocznego mundialu sędziował cztery spotkania. Oprócz finału pracował przy meczach Brazylia - Maroko, Jordania - Algieria i Meksyk - Ekwador.