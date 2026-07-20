FIFA ogłosiła. Oto najlepszy piłkarz mistrzostw świata. Wielki powrót

W trakcie ostatniego miesiąca fani piłki nożnej mogli obejrzeć 104 mecze piłkarskich mistrzostw świata. Impreza rozpoczęła się 11 czerwca spotkaniem Meksyku z RPA (2:0), a zakończyła wielkim finałem pomiędzy Hiszpanią a Argentyną (1:0). Finał wprawdzie wielki był wyłącznie z tytułu rangi wydarzenia, bowiem trudno było o bardziej jednoznaczny przebieg spotkania - nawet jeśli wynik na to nie wskazuje.

REKLAMA

Zobacz wideo

FIFA zadecydowała. Oto najlepsi piłkarze Mistrzostw Świata 2026

Mistrzostwo świata padło łupem "La Furia Roja" po raz pierwszy od 16 lat. W Republice Południowej Afryki Hiszpanie zwyciężyli 1:0 po dogrywce dzięki bramce Andresa Iniesty. A że historia kołem się toczy i lubi się powtarzać, to w Stanach Zjednoczonych także wygrali po dogrywce. I także po golu zawodnika występującego w FC Barcelonie. Tym razem nieoczekiwanym bohaterem został Ferran Torres.

Gol ten zagwarantował Hiszpanom nie tylko drugi końcowy triumf na mundialu w historii, ale także pozwolił rozbić bank pod kątem nagród indywidualnych. FIFA bowiem po końcowym gwizdku ogłosiła, w czyje ręce powędrują statuetki przyznawane w kilku kategoriach. I trudno wyzbyć się wrażenia, że ewentualne zwycięstwo Argentyny kompletnie przetasowałoby tę stawkę.

Mundialowa Złota Piłka powędrowała w ręce Rodriego. Piłkarz Manchesteru City wraz z kolegami zaryglował środek pola, a jego fenomenalną pracę na boisku widać było przede wszystkim w dwóch ostatnich meczach przeciwko Francji i Argentynie. Dla 30-latka to kolejne ważne wyróżnienie w karierze, bowiem przed dwoma laty wygrał Złotą Piłkę w plebiscycie France Football, zaś w sezonie 2022/23 określono go najlepszym piłkarzem Ligi Mistrzów. Do tego to swoisty powrót Hiszpana, który latem 2024 roku zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

Upust niezadowoleniu po ogłoszeniu takowej decyzji dali argentyńscy kibice, którzy skandowali "Messi, Messi", gdy Rodri odbierał nagrodę. Cóż, 39-latek musiał obejść się smakiem nie tylko jeśli chodzi o mistrzostwo świata. Choć od pierwszej kolejki fazy grupowej wydawało się, że legendarny piłkarz sięgnie po którekolwiek z indywidualnych wyróżnień, to został z pustymi rękoma. No, prawie, bo na pocieszenie otrzymał Srebrną Piłkę.

Brązowa Piłka przypadła z kolei Kylianowi Mbappe. W trójce najlepszych piłkarzy turnieju zatem nie ma ani jednego przedstawiciela reprezentacji Anglii, która przecież zajęła trzecią lokatę, pokonując Francję 6:4. Trudno jednak przyczepić się do słuszności wyróżnienia Mbappe, który w trakcie mundialu wpakował 10 goli i zanotował cztery asysty. Z takim wynikiem został także najlepszym strzelcem turnieju, wyprzedzając Messiego o dwa trafienia.

Złota Rękawica trafiła w ręce Unaia Simona. I tu nie ma żadnego zaskoczenia, bowiem siedem czystych kont i zaledwie jeden wpuszczony przez bramkarza Athletiku Bilbao gol mówią same za siebie. To oczywiście nie udałoby się bez kapitalnej defensywy, którą dyrygował Pau Cubarsi. 19-letni stoper FC Barcelony został wybrany najlepszym wśród młodych zawodników.

Ostatnim wyróżnieniem przyznanym przez FIFA jest nagroda Fair Play. Tę wywalczyła reprezentacja Holandii, która pożegnała się z turniejem po czterech meczach. "Oranje" bowiem obejrzeli zaledwie trzy żółte kartki, co stanowi najlepszy wynik tegorocznego czempionatu.

Nagrody indywidualne za Mistrzostwa Świata 2026:

Złota Piłka: Rodri (Hiszpania)

Rodri (Hiszpania) Srebrna Piłka: Lionel Messi (Argentyna)

Lionel Messi (Argentyna) Brązowa Piłka: Kylian Mbappe (Francja)

Kylian Mbappe (Francja) Król strzelców: Kylian Mbappe (Francja)

Kylian Mbappe (Francja) Złota Rękawica: Unai Simon (Hiszpania)

Unai Simon (Hiszpania) Najlepszy Młody Piłkarz: Pau Cubarsi (Hiszpania)

Nagroda drużynowa za Mistrzostwa Świata 2026

Nagroda Fair Play: Reprezentacja Holandii

Zobacz też: Lewandowski podsumował finał mundialu. Oto co napisał