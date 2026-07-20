FIFA ogłosiła. Oto najlepszy piłkarz mistrzostw świata. Wielki powrót

W trakcie ostatniego miesiąca fani piłki nożnej mogli obejrzeć 104 mecze piłkarskich mistrzostw świata. Impreza rozpoczęła się 11 czerwca spotkaniem Meksyku z RPA (2:0), a zakończyła wielkim finałem pomiędzy Hiszpanią a Argentyną (1:0). Finał wprawdzie wielki był wyłącznie z tytułu rangi wydarzenia, bowiem trudno było o bardziej jednoznaczny przebieg spotkania - nawet jeśli wynik na to nie wskazuje.
Mistrzostwo świata padło łupem "La Furia Roja" po raz pierwszy od 16 lat. W Republice Południowej Afryki Hiszpanie zwyciężyli 1:0 po dogrywce dzięki bramce Andresa Iniesty. A że historia kołem się toczy i lubi się powtarzać, to w Stanach Zjednoczonych także wygrali po dogrywce. I także po golu zawodnika występującego w FC Barcelonie. Tym razem nieoczekiwanym bohaterem został Ferran Torres.
Gol ten zagwarantował Hiszpanom nie tylko drugi końcowy triumf na mundialu w historii, ale także pozwolił rozbić bank pod kątem nagród indywidualnych. FIFA bowiem po końcowym gwizdku ogłosiła, w czyje ręce powędrują statuetki przyznawane w kilku kategoriach. I trudno wyzbyć się wrażenia, że ewentualne zwycięstwo Argentyny kompletnie przetasowałoby tę stawkę.
Mundialowa Złota Piłka powędrowała w ręce Rodriego. Piłkarz Manchesteru City wraz z kolegami zaryglował środek pola, a jego fenomenalną pracę na boisku widać było przede wszystkim w dwóch ostatnich meczach przeciwko Francji i Argentynie. Dla 30-latka to kolejne ważne wyróżnienie w karierze, bowiem przed dwoma laty wygrał Złotą Piłkę w plebiscycie France Football, zaś w sezonie 2022/23 określono go najlepszym piłkarzem Ligi Mistrzów. Do tego to swoisty powrót Hiszpana, który latem 2024 roku zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.
Upust niezadowoleniu po ogłoszeniu takowej decyzji dali argentyńscy kibice, którzy skandowali "Messi, Messi", gdy Rodri odbierał nagrodę. Cóż, 39-latek musiał obejść się smakiem nie tylko jeśli chodzi o mistrzostwo świata. Choć od pierwszej kolejki fazy grupowej wydawało się, że legendarny piłkarz sięgnie po którekolwiek z indywidualnych wyróżnień, to został z pustymi rękoma. No, prawie, bo na pocieszenie otrzymał Srebrną Piłkę.
Brązowa Piłka przypadła z kolei Kylianowi Mbappe. W trójce najlepszych piłkarzy turnieju zatem nie ma ani jednego przedstawiciela reprezentacji Anglii, która przecież zajęła trzecią lokatę, pokonując Francję 6:4. Trudno jednak przyczepić się do słuszności wyróżnienia Mbappe, który w trakcie mundialu wpakował 10 goli i zanotował cztery asysty. Z takim wynikiem został także najlepszym strzelcem turnieju, wyprzedzając Messiego o dwa trafienia.
Złota Rękawica trafiła w ręce Unaia Simona. I tu nie ma żadnego zaskoczenia, bowiem siedem czystych kont i zaledwie jeden wpuszczony przez bramkarza Athletiku Bilbao gol mówią same za siebie. To oczywiście nie udałoby się bez kapitalnej defensywy, którą dyrygował Pau Cubarsi. 19-letni stoper FC Barcelony został wybrany najlepszym wśród młodych zawodników.
Ostatnim wyróżnieniem przyznanym przez FIFA jest nagroda Fair Play. Tę wywalczyła reprezentacja Holandii, która pożegnała się z turniejem po czterech meczach. "Oranje" bowiem obejrzeli zaledwie trzy żółte kartki, co stanowi najlepszy wynik tegorocznego czempionatu.
Nagrody indywidualne za Mistrzostwa Świata 2026:
Nagroda drużynowa za Mistrzostwa Świata 2026
Zobacz też: Lewandowski podsumował finał mundialu. Oto co napisał