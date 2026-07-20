Scaloni usłyszał pytanie o przyszłość. Nagle polały się łzy i wyszedł

Reprezentacja Argentyny nie obroniła mistrzostwa świata - w finale turnieju na boiskach USA, Meksyku i Kanady przegrała 0:1 z reprezentacją Hiszpanii po golu Ferrana Torresa w 106. minucie. Po zakończeniu spotkania Lionel Messi oraz inni piłkarze nie mogli powstrzymać łez. Podobnie było w przypadku selekcjonera Lionela Scaloniego.

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Lionel Scaloni złożył jasną deklarację dotyczącą przyszłości w reprezentacji Argentyny

48-latek stawił się na pomeczową konferencję prasową mocno przybity. Na początku dostał pytanie o swoją przyszłość i w tej kwestii padła konkretna deklaracja. Jego słowa cytuje argentyński dziennik "La Nacion".

- Czuję potrzebę zastanowienia się, bo nie wiem, czy będę w stanie dokonać czegoś tak wielkiego. Jestem wdzięczny prezesowi (AFA - dop. "La Nacion") za danie mi szansy na bycie tam, gdzie jestem - mówił. - Zamierzam wypełnić swój kontrakt - dodał po chwili. Przypomnijmy, że Scaloni jest związany z AFA do 31 grudnia 2026 r.

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Potem trener wyraził "wieczną wdzięczność" swoim zawodnikom, których chwalił. - Daliśmy z siebie wszystko. Jesteśmy wielcy w zwycięstwach i porażkach, a teraz musimy pokazać, że potrafimy przegrywać - zaznaczył.

- Czuję smutek. Jestem dozgonnie wdzięczny tym chłopakom, którzy dali z siebie wszystko i walczyli do samego końca. (Hiszpanie - red.) byli lepszą drużyną. Przegraliśmy ten mecz i przyjmujemy to do wiadomości - mówił. Prosił też, by nadać "ogromną wartość" pracy zespołu, przypominając o tym, jakim osiągnięciem jest awans do finału MŚ.

Szkoleniowiec krótko podsumował też mecz finałowy. - Jasne jest, że wydarzyło się wiele niekorzystnych rzeczy w związku z kontuzjami na kluczowych pozycjach (Lisandro Martínez, Cristian Romero - dop. "La Nacion"), których się nie spodziewaliśmy. Musieliśmy dokonać trzech zmian w obronie. Wysiłek był ogromny - zaczął.

Nawet mimo niekorzystnego wyniku i ogólnie słabiutkiej postawy Scaloni na konferencji zapewniał o wielkiej wierze w swoich piłkarzy. - Jeśli istniała drużyna, która mogła utrzymać sprawę otwartą do samego końca, to byliśmy to my. Jestem dumny z tego, jak walczyli. Moment, w którym zdobyli bramkę, był chwilą, w której pojawiła się dla nas szansa - stwierdził.

48-latek odniósł się także decyzję Slavko Vincicia o czerwonej kartce dla Enzo Fernandeza. - Uważam, że sędzia mógł uniknąć pokazania tej pierwszej kartki (żółtej - dop. "La Nacion"). Stało się, nie mam pretensji. Chciałbym jednak zobaczyć, jak potoczyłby się mecz, gdybyśmy grali w pełnym składzie. Pokonaliśmy ogromne przeszkody. (W finale - red.) złożyło się na to wiele czynników. Nie udało nam się wprowadzić korekt, na których nam zależało. Mam nadzieję, że reprezentacji uda się powtórzyć nasze osiągnięcie. To boli, ale nie ma na co narzekać - przyznał.

Scaloni dostał pytanie o przyszłość Lionela Messiego w reprezentacji Argentyny

Nie mogło zabraknąć też pytania o Messiego, który rozegrał kosmiczny turniej - w bardzo trudnych momentach, których nie brakowało, brał na siebie odpowiedzialność. Potwierdzają to też liczby, z ośmioma bramkami został wicekrólem strzelców (za Kylianem Mbappe), a cztery asysty to drugi najlepszy wynik na turnieju (tyle samo mieli Bruno Guimaraes, Brahim Diaz, Martin Odegaard i Mbappe, więcej tylko Michael Olise z rekordowymi siedmioma).

- 39 lat, to niesamowite. Mam nadzieję, że ludzie są z niego dumni, z tego, co robi; to najlepszy piłkarz, jaki kiedykolwiek pojawił się na boisku. To, czego dokonał na tych mistrzostwach świata, jest niewiarygodne - podsumował Scaloni.

Następnie dostał pytanie o przyszłość legendy. "To wyraźnie na niego wpłynęło, gdyż argentyński kapitan dał do zrozumienia, że nie wystąpi już na mistrzostwach świata w roli zawodnika" - zaznaczył "La Nacion". Trener dostał pytanie, czy "rozmawiał o tym" ze swoim najlepszym graczem? - Nie, nie rozmawiałem z nim - odparł. "Jego słowa pozostawiły poczucie, że dobiega końca pewna epoka" - dodał argentyński dziennik.

Scaloni nie mógł powstrzymać łez i emocji. Opuścił konferencję. Potem zapowiedział, co dalej

Wreszcie trener został ponownie zapytany o swoją przyszłość. Tym razem emocje wzięły górę. - To uczciwe, że mogę poświęcić teraz czas na przemyślenie tego wszystkiego. To wspaniałe miejsce. To miejsce z marzeń... (zaczął płakać - dop. "La Nacion") nigdy nie przypuszczałem, że tu trafię... że ja i cały sztab szkoleniowy tu dotrzemy. Aby ruszyć naprzód, musi wydarzyć się wiele rzeczy; musimy zacząć od nowa, odbudować zespół - a będzie to trudne zadanie (kolejne łzy - dop. La "Nacion")... prawda jest taka, że boli mnie to do głębi. Przepraszam - powiedział, po czym zapłakany opuścił salę konferencyjną. Dziennikarze zareagowali brawami.

Gdy już selekcjoner się uspokoił, znów zabrał głos w sprawie swej przyszłości. "Trzy godziny (po konferencji - red.) ponownie rozmawiał z dziennikarzami. I podkreślał: 'Będzie bardzo trudno. Zostanę tu do grudnia, a potem zrobię sobie przerwę. Co jest sprawiedliwe'" - przekazał "La Nacion".

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Lionel Scaloni prowadzi reprezentację Argentyny od sierpnia 2018 r. Osiągnął z nią wielkie sukcesy - zdobył mistrzostwo świata w Katarze, triumfował w Copa America 2021 i 2024 oraz wygrał Finalissimę 2022 (3:0 z Włochami), czyli mecz między aktualnymi mistrzami Ameryki Płd. i Europy. W tym roku takie starcie między Argentyńczykami i Hiszpanami miało odbyć się w marcu w Dubaju, ale zostało anulowane przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Ostatecznie doszło do niego w finale mundialu - tym razem Lionel Messi i spółka przegrali z najlepszą europejską drużyną.