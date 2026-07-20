Tak Argentyńczyk potraktował Donalda Trumpa. Sceny po finale MŚ

"Wyraźnie słychać było zmianę nastrojów. Radosne okrzyki zmieniły się w gwizdy, buczenie i drwiny wymierzone w prezydenta" - tak brytyjski "The Mirror" relacjonował moment, gdy w trakcie finału mistrzostw świata kamery po raz pierwszy pokazały w loży VIP Donalda Trumpa. Prezydent USA przekonał się wówczas, że na stadionie nie cieszy się szczególną sympatią. Zresztą nie był to jedyny raz. Kolejny przykry moment czekał go podczas ceremonii dekoracji.

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Nie podał Trumpowi ręki po finale MŚ. Gest Argentyńczyka poszedł w świat

Po zakończeniu spotkania Trump wraz z prezydentem FIFA Giannim Infantino wręczał zawodnikom obu drużyn złote i srebrne medale. Nie obyło się wówczas bez kontrowersyjnej sceny. W roli głównej wystąpił argentyński środkowy obrońca - Cristian Romero. Swoim zachowaniem postanowił pokazać wprost, co myśli o amerykańskim przywódcy.

Otóż celowo nie podał on Trumpowi ręki. Gdy tylko otrzymał srebrny medal z rąk Gianniego Infantino, kompletnie zlekceważył prezydenta USA i przeszedł obok niego obojętnie.

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Kibice wściekli na Romero. "To mówi więcej o nim niż o Trumpie"

Nagranie szybko stało się w mediach społecznościowych viralem. Argentyńscy kibice wcale jednak nie odebrali tego gestu pozytywnie. Wręcz przeciwnie, ostro krytykowali swojego piłkarza w komentarzach. "Nienawidzimy Trumpa, ale kim on do cholery jest, żeby odmawiać komukolwiek powitania...?", "Bycie uprzejmym nie czyni cię mniej odważnym; ten facet jest niegrzeczny, bez względu na to, jak bardzo różni się od drugiej osoby z jakiegokolwiek powodu, musisz być uprzejmy ze względu na dobre maniery", "Możesz mieć dowolnie kiepskie przekonania, ale nie odmawiaj nikomu powitania, nawet jeśli go nie znosisz. To niegrzeczne i mówi więcej o nim niż o Trumpie, ale cóż", "Niezależnie od tego, czy lubisz Donalda Trumpa, czy nie, jest on prezydentem Stanów Zjednoczonych i z szacunku powinien był uścisnąć mu dłoń" - pisali.

Samego meczu Cristian Romero nie był w stanie dograć do końca. Boisku opuścił w 70. minucie, a zastąpił go Facundo Medina. Jedyna bramka dla Hiszpanii padła już pod jego nieobecność, w 106. minucie, w dogrywce.