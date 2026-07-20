Lewandowski podsumował finał mundialu. Oto co napisał

Tego, że Argentyna zaprezentuje się tak beznadziejnie w meczu finałowym mistrzostw świata przeciwko Hiszpanii, chyba nikt by nie wymyślił. A jednak... "Albicelestes" nie byli zainteresowani grą w piłkę, a uprzykrzaniem życia Hiszpanom i wszystkim, którzy zasiedli do oglądania tego spotkania.

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"Antyfutbol, defensywa totalna, brak jakiejkolwiek chęci do ataku, ostra gra, faule i prowokacja - to jedno. Ale w tym wszystkim Argentyńczycy chwilami zachowywali się bardzo nieodpowiedzialnie" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl. Mowa m.in. o bardzo głupio wyłapanych dwóch żółtych kartkach przez Enzo Fernandeza. Podopieczni Lionela Scaloniego jednak przetrwali aż do dogrywki, choć nie oddali ani jednego strzału na bramkę Unaia Simona.

W 106. minucie los napisał cudowną historię. Lamine Yamal przeciągnął dośrodkowanie, ale do piłki dopadł Nico Williams. Skrzydłowemu udało się zgrać ją głową przed bramkę, a tam już czekał Ferran Torres. Ten sam, który nie potrafił we wcześniejszych meczach trafić do siatki, choć okazji mu nie brakowało. W finale się nie pomylił i mocnym uderzeniem pokonał Emiliano Martineza. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie, a wyszydzany wielokrotnie przez kibiców napastnik został bohaterem narodowym Hiszpanii. Tylko futbol może pisać takie scenariusze.

Lewandowski kibicował Hiszpanom. Oto, co napisał po finale mundialu

Na bramkę zdobytą przez Ferrana Torresa czekać trzeba było piekielnie długo. Wśród oczekujących na to trafienie był jego niedawny rywal do walki o miejsce w wyjściowej jedenastce FC Barcelony, Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na trybunach i niewątpliwie kibicował Hiszpanom. Nagranie zarejestrowane przez kamery po golu jego kolegi wyraźnie pokazało, jak "Lewy" ucieszył się z tego trafienia.

37-letni napastnik został oczywiście także na stadionie w New Jersey na ceremonię wręczenia Pucharu Świata. Moment ten Lewandowski postanowił uwiecznić, nagrywając króciutkie wideo. Szybko zresztą umieścił je na Instagramie i opatrzył krótkim wpisem.

- Dobra robota, Hiszpanio! Gratulacje, Mistrzowie! - napisał kapitan reprezentacji Polski, rozwiewając i tak małe już wątpliwości odnośnie tego, za kogo trzymał kciuki w niedzielnym starciu.

Trudno się zresztą dziwić takiemu wyborowi Lewandowskiego. W hiszpańskiej kadrze bowiem oprócz Ferrana Torresa znajduje się kilku innych jego kolegów. Rolę w zdobyciu mistrzostwa świata odegrali Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri czy Eric Garcia. Na ławce cały mecz przesiedzieli Joan Garcia i Gavi.

Robert Lewandowski, jak widać, korzysta z przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Niebawem polski napastnik zadebiutuje w barwach Chicago Fire. 23 lipca jego nowy klub zmierzy się z Interem Miami, w którym występuje m.in. Lionel Messi. Trudno jednak oczekiwać, że 39-latek zaledwie cztery dni po przegranym finale mundialu i miesiącu spędzonym z reprezentacją wyjdzie na boisko w starciu ligowym.

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