To miał być mecz mistrza - najlepszego piłkarza w historii - z jego następcą. Tylko że niestety drużyna Leo Messiego nie dojechała na finał mundialu. Od początku do końca grali wyłącznie Hiszpanie. Argentyna nie oddała w tym meczu nawet jednego celnego strzału!

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Tak Yamal zareagował, gdy zobaczył Messiego

Długo to trwało, ale Hiszpanom w końcu udało się pokonać Emiliano Martineza. W 106. minucie bramkę na 1:0 zdobył Ferran Torres. Dopiero po tej bramce Argentyńczycy odważyli się podejść wyżej. W samej końcówce Messi próbował wykreować sytuacje kolegom, sam był blisko niesamowitego trafienia po centrostrzale, ale to było zdecydowanie za mało, żeby doprowadzić do wyrównania. Nic dziwnego, że po finale mistrzostw świata Messi był załamany. Jest przecież bardzo prawdopodobne, że był to jego ostatni mecz w koszulce reprezentacji Argentyny.

Smutnego, siedzącego na ziemi Argentyńczyka, zobaczył Lamine Yamal. Następca Messiego w Barcelonie podszedł do piłkarskiej legendy, podał mu rękę, objął go oraz powiedział kilka słów.

Hiszpanie zdobyli swoje drugie mistrzostwo świata w historii, są też aktualnymi mistrzami Europy. Teraz czeka ich święto oraz triumfalny powrót do ojczyzny. Powrót na boisko w reprezentacyjnej koszulce zanotują już jesienią, w europejskiej Lidze Narodów. Hiszpania zagra w grupie z Anglią, Chorwacją i Czechami.

Argentyna o tym finale będzie chciała szybko zapomnieć, ale ostatecznie wicemistrzostwo świata trudno uznać za zły wynik - już wcześniej na tym turnieju były mecze, w których mistrzowie świata sprzed czterech lat mogli odpaść. Wystarczy przypomnieć sobie mecze z Republiką Zielonego Przylądka (3:2) i Egiptem (3:2).