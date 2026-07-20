Jeśli spróbować wyłonić top 3 najsłabszych występów w historii mundialowych finałów, postawa Argentyny z tego spotkania to poważny kandydat do pierwszego miejsca. "Albicelestes" byli wyjątkowo bezradni. Nijak nie potrafili rozpracować hiszpańskiej defensywy i przez 90 minut nie byli w stanie nawet oddać strzału. Do dogrywki dotrwali wyłącznie dlatego, że Hiszpania miała duży kłopot ze skutecznością. W niej zaś musieli radzić sobie w osłabieniu, bo w doliczonym czasie gry drugiej połowy drugą żółtą kartkę obejrzał Enzo Fernandez.

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Argentyna zawiodła. Scaloni skupił się na podziękowaniach

Tak mizerna gra musiała się w końcu zemścić i tak się stało. W 106. minucie Ferran Torres dał Hiszpanii upragnionego gola, który potem okazał się trafieniem na miarę złotego medalu mistrzostw świata. Dla Argentyny ten mecz był dramatem, przy czym ściągniętym na siebie na własne życzenie. Krótko po finale z argentyńskimi mediami porozmawiał Lionel Scaloni. Mimo tak słabego meczu zapewniał, że zespół dał z siebie wszystko.

- Jesteśmy wspaniali po zwycięstwie, więc musimy tacy być i po porażce. Pokazujemy, że potrafimy przegrywać. Przegraliśmy mecz i wzięliśmy to na klatę. Co nie oznacza, że zapomnimy nagle o wszystkim, co doprowadziło nas do tego spotkania. Dziękuję zawodnikom oraz sztabowi. Daliśmy z siebie wszystko. Jeśli zawsze będą dawać z siebie sto procent tak jak dziś, to będzie to doskonały przykład dla naszego kraju i jego obywateli - powiedział Scaloni, cytowany przez dziennik "La Voz".

Selekcjoner Argentyny podkreśla, jak wiele osiągają finaliści

Scaloni podkreślił, że najważniejsze to się podnieść, a o finalistach też nie wolno zapominać. - Przegrywa się i przegrywa, a my musimy znów powstać. Zawsze pamiętam o tych, którzy zajęli drugie miejsce, bo dotarcie tak daleko wiele kosztuje. Oczywiście jednak, że chcielibyśmy wygrać. Jedyne słowa, jakie mam, to wdzięczność oraz smutek - podsumował selekcjoner Argentyny.