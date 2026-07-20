Reakcja Leo Messiego po finale MŚ mówi wszystko

To miał być kolejny wielki mecz w karierze Leo Messiego. Argentyna mogła zostać pierwszą od 1962 roku reprezentacją, która obroni tytuł, a on miał ją do tego poprowadzić. W końcu na tym turnieju wcześniej strzelił 8 goli oraz zaliczył cztery asysty. Jednak to, co Messi oraz reszta jego zespołu zaprezentowali w finale, nijak nie przypominało ich wcześniejszych meczów.

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Koszmarna Argentyna z zasłużoną porażką

Był to kompletny dramat. Przez 90 minut nie potrafili oddać nawet jednego strzału. W dogrywce, do której dotrwali tylko nieskutecznością Hiszpanów i grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Enzo Fernandeza, stracili gola (strzelonego przez Ferrana Torresa), nie potrafiąc odpowiedzieć. Messi nijak nie przyczynił się do tego, by wyglądało to inaczej. Owszem, gdy Argentyna musiała gonić wynik, to on wykazał największą inicjatywę. Jednak przez ponad 105 minut wcześniej był kompletnie niewidoczny. Tym razem po prostu zawiódł, a jego zespół przegrał 0:1.

Messi załamany po finale. Nie mógł opanować łez

Po spotkaniu Messi nie krył swoich emocji. Zasiadł na murawie i długo wpatrywał się w nicość, a potem zalał się łzami. Pocieszyć próbował go nawet Lamine Yamal. Za to podczas ceremonii wręczenia medali Argentyńczyk zachował się z klasą. Nie zdjął z szyi srebra, jak to często czynią rozczarowani piłkarze. Potem wraz z resztą drużyny podszedł do argentyńskich kibiców, którzy mimo wszystko podziękowali im za mundial. Wówczas na jego twarzy znów pojawiły się łzy.

Dla Messiego to był drugi przegrany finał mundialu po porażce też 0:1 i też po dogrywce w 2014 roku z Niemcami. Ma też rzecz jasna złoto sprzed czterech lat, wywalczone przeciwko Francji. Argentyńczyk przeszedł także do historii jako pierwszy piłkarz, który był kapitanem swojej drużyny narodowej w trzech finałach mistrzostw świata.