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Boniek reaguje po finale MŚ. Oto co napisał

Zbigniew Boniek przed finałem typował, że mecz Hiszpania - Argentyna będzie wyrównany z minimalnym wskazaniem na Hiszpanów. Miał rację, bo to właśnie zespół z Europy wygrał po dogrywce 1:0 i zdobył drugie w historii mistrzostwo świata. Teraz Boniek zabrał głos nt. tego, co działo się w finale. Zachwycony poziomem tego spotkania, a zwłaszcza grą Argentyny, zdecydowanie nie był.
Zbigniew Boniek
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Zbigniew Boniek w swoim cyklu "Zibi Top" w serwisie weszlo.com, stwierdził: "moim zdaniem będzie to spotkanie bliskie remisu, choć z lekkim wskazaniem na Hiszpanię". Nie ukrywał jednak, że to nie jest jego preferowany scenariusz. - Choć muszę przyznać, że byłoby mi przyjemniej, gdyby wygrała Argentyna - wyznał. 

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Boniek zabrał głos po finale MŚ

W pierwszej połowie jego spekulacje się potwierdziły - nie oglądaliśmy bramek, bardziej mecz walki, momentami brutalnej walki o każdy centymetr boiska. W przerwie Zbigniew Boniek skomentował to, co oglądaliśmy. "Na razie szachy. Hiszpania gra białymi" - stwierdził. Argentyna mogła go jedynie rozczarować, bo wyglądała koszmarnie. Nie miała krzty pomysłu na atakowanie. 

W drugiej połowie było równie ostro i beznadziejnie ze strony Argentyny, która nie była w stanie oddać strzału. Hiszpania z kolei mimo gigantycznej przewagi do siatki nie trafiła, przez co musiała grać dogrywkę. W niej mieli przewagę jednego zawodnika, bo pod koniec drugiej połowy z boiska wyleciał Enzo Fernandez, a co najważniejsze, wykorzystali ją. W 106. minucie Emiliano Martineza potężnym wolejem pod poprzeczkę pokonał Ferran Torres i dał swojej ojczyźnie drugie w historii mistrzostwo świata! 

Po tym spotkaniu Zbigniew Boniek również pokusił się o komentarz. Nie był zachwycony poziomem meczu, ale przyznał, że zwycięzca jest jak najbardziej właściwy. - Zwycięstwo w 100% zasłużone. Najsłabszy finał od … no właśnie, od kiedy? Brawo Hiszpania! - napisał były prezes PZPN. 

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