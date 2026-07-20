Zbigniew Boniek w swoim cyklu "Zibi Top" w serwisie weszlo.com, stwierdził: "moim zdaniem będzie to spotkanie bliskie remisu, choć z lekkim wskazaniem na Hiszpanię". Nie ukrywał jednak, że to nie jest jego preferowany scenariusz. - Choć muszę przyznać, że byłoby mi przyjemniej, gdyby wygrała Argentyna - wyznał.

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Boniek zabrał głos po finale MŚ

W pierwszej połowie jego spekulacje się potwierdziły - nie oglądaliśmy bramek, bardziej mecz walki, momentami brutalnej walki o każdy centymetr boiska. W przerwie Zbigniew Boniek skomentował to, co oglądaliśmy. "Na razie szachy. Hiszpania gra białymi" - stwierdził. Argentyna mogła go jedynie rozczarować, bo wyglądała koszmarnie. Nie miała krzty pomysłu na atakowanie.

W drugiej połowie było równie ostro i beznadziejnie ze strony Argentyny, która nie była w stanie oddać strzału. Hiszpania z kolei mimo gigantycznej przewagi do siatki nie trafiła, przez co musiała grać dogrywkę. W niej mieli przewagę jednego zawodnika, bo pod koniec drugiej połowy z boiska wyleciał Enzo Fernandez, a co najważniejsze, wykorzystali ją. W 106. minucie Emiliano Martineza potężnym wolejem pod poprzeczkę pokonał Ferran Torres i dał swojej ojczyźnie drugie w historii mistrzostwo świata!

Po tym spotkaniu Zbigniew Boniek również pokusił się o komentarz. Nie był zachwycony poziomem meczu, ale przyznał, że zwycięzca jest jak najbardziej właściwy. - Zwycięstwo w 100% zasłużone. Najsłabszy finał od … no właśnie, od kiedy? Brawo Hiszpania! - napisał były prezes PZPN.