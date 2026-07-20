Finał Hiszpania - Argentyna zapowiadał się pasjonująco, ale przede wszystkim w pierwszej połowie kibice mogli być zawiedzeni. Albicelestes nie oddali żadnego strzału, a rywale trzykrotnie uderzali na bramkę Emiliano Martineza. W drugiej części rywalizacji Hiszpania jeszcze bardziej zdominowała aktualnych mistrzów globu. Chwilami podopieczni Lionela Scaloniego wręcz rozpaczliwie się bronili.

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Vincić nie panował nad meczem, a Argentyna zagrała obrzydliwie. Eksperci nie mają litości

W kontekście finału sporo mówiło się już wcześniej o arbitrze Slavko Vinciciu. Decyzja FIFA związana z obsadą sędziowską była kontrowersyjna i obawy kibiców oraz ekspertów okazały się zasadne. Sędzia w wielu akcjach nie panował nad sytuacją, nie potrafił utemperować piłkarzy reprezentacji Argentyny. Mistrzowie świata często faulowali i uchodziło im to na sucho.

Ostatecznie pokazał kilka kartek, a w doliczonym czasie gry Słoweniec drugi żółty kartonik wręczył Enzo Fernandezowi. Brutalna gra nie spodobała się ekspertom.

"I czego jeszcze ten Enzo Fernandez macha palcem, że nie. Druga żółta i wyjazd, bez dyskusji" - podkreślił Krzysztof Sędzicki z WP SportoweFakty.

"Jakbym oglądał... finał MŚ w 1994 roku. Nawet kraj się zgadza" - napisał Rafał Smoliński z WP SportoweFakty.

"Nieważne jaką piłkę dostaje Olmo - dołem, górą, w koźle, na prawą czy na lewą - zawsze oddaje z pierwszej przyklejoną do murawy. Sunie jak bila po stole. Magik" - pisał Marcin Borzęcki.

Niektórym trudno zrozumieć, dlaczego Vincić nie uznał bramki dla Hiszpanii z 96. minuty. Arbiter doszukał się faulu. "Prawidłowa bramka dla Hiszpanii" - stwierdził Cezary Kucharski.

Wiele do życzenia pozostawiał też sam poziom spotkania, a zwłaszcza antyfutbol obrońców tytułu. "Grecja 2004 z jednym celnym strzałem w finale zdetronizowana. Argentyna najgorszym, najbrzydszym, najbardziej odpychającym finalistą jakiego widziałem. Wybitne, że oni zdołali taką ekipę zebrać w jednej reprezentacji" - stwierdził Michał Borkowski z Viaplay.

"Brawo Hiszpania. Tak paskudna Argentyna nie zasłużyła w finale na nic więcej. Najniższy wymiar kary" - pisał już po meczu dziennikarz Dariusz Faron.

"Wygrała w pełni zasłużenie z Argentyną, która w finale zaprezentowała totalny antyfutbol. Plan był prosty: przetrwać 90 minut, dociągnąć do dogrywki, a potem liczyć na rzuty karne. Mając w składzie tyle gwiazd, Argentyńczycy nie pokazali praktycznie nic" - uważa Piotr Wąsowski.

"Hiszpania była najlepszą drużyną tego mundialu - grała najrówniej, pokonywała kolejnych faworytów i przedłużyła swoją niesamowitą serię meczów bez porażki. Mistrzowie Europy. Mistrzowie świata. Przez najbliższe cztery lata to oni będą królami futbolu. Bezapelacyjnie" - dodał.

"Jedno nie podlega dyskusji: Argentyna nie zasłużyła dziś na mistrzostwo świata. Pod jakimkolwiek względem. Nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym" - stwierdził dziennikarz Sebastian Staszewski. W komentarzu dodał jeszcze opinię na temat sędziego: "Parodysta".

"Różne słabe występy w finałach widywaliśmy, ale Argentyna była dziś obrzydliwa. Dostosował się do jej poziomu sędzia, dramatyczne sędziowanie, Argentyńczycy bez kilku oczywistych kartek, tylko jedna czerwona to skandal. Wygrała drużyna grająca w piłkę" - stwierdził ostro Sebastian Chabiniak.

Hiszpania wygrała 1:0 i została nowym mistrzem świata. Argentyna ten tytuł przegrała na własne życzenie. Teraz czekamy na powrót piłki ligowej - w Polsce nadejdzie on już w najbliższym tygodniu.