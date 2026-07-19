Stało się. Leo Messi rekordzistą!

Dobiegają końca mistrzostwa świata - ze wszech miar rekordowe. Jeszcze nigdy w turnieju nie rywalizowało aż 48 drużyn, nigdy nie rozegrano 104 spotkań, nigdy nie padło ponad 300 bramek, nigdy gospodarzami turnieju nie były aż trzy państwa - Meksyk, Kanada oraz Stany Zjednoczone.

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Rekordy bite są też przez piłkarzy. Leo Messi oraz Kylian Mbappe zdystansowali Miroslava Klosego, który jeszcze kilka tygodni temu mógł mówić o sobie, że jest najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Reprezentant Niemiec w swojej karierze zdobył 16 bramek. Messi ma już na koncie 21 trafień, a Mbappe - 22. Na tym jednak nie koniec nadzwyczajnych osiągnięć.

Wielki Leo Messi. Zrównał się z brazylijską legendą

Dzisiaj informowaliśmy, że Leo Messi jest pierwszym zawodnikiem w historii mistrzostw świata, który założył kapitańską opaskę w trzech finałach mundialu. "Messi był kapitanem swojej reprezentacji w finałach w 2014 oraz 2022 roku. Jeśli chodzi o zwycięstwa i porażki, jego bilans to 1-1" - pisał Bartosz Królikowski. Jednak już sam trzykrotny występ w wielkim finale mistrzostw świata to coś niezwykle rzadkiego.

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Dla Leo Messiego mecz z Hiszpanią jest właśnie trzecim. Wcześniej takie osiągnięcie zanotował tylko jeden piłkarz. Jest to brazylijski obrońca Cafu, który zagrał w finałach turniejów organizowanych przez USA, Francję oraz Koreę Połufniową i Japonię. Zwyciężył dwa z nich - w 1994 roku Brazylia pokonała Włochy po rzutach karnych, cztery lata później bezsprzecznie lepsi byli gospodarze, a w 2002 roku Canarinhos odnieśli swój piąty w historii triumf, zwyciężając 2:0 z Niemcami.

Nawet Pele tego nie uczynił

Trzykrotnym występem w finale mistrzostw świata nie mogą pochwalić się nawet największe piłkarskie legendy - między innymi Pele, który jest jedynym zawodnikiem w historii z trzema triumfami na mundialach. Brazylijska legenda opuściła zwycięski mecz z 1962 roku, gdyż odniósł kontuzję już w drugim meczu fazy grupowej.

Finał mistrzostw świata, w którym Argentyńczycy mierzą się z Hiszpanami, trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.