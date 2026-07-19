Donald Trump pojawił się na finale MŚ. Tak go przywitali

Przez 103 spotkania tegorocznych mistrzostw świata, z czego aż 77 rozegrane zostało w Stanach Zjednoczonych, próżno było szukać najważniejszego z notabli. Największa piłkarska impreza czterolecia odbywała się bez gospodarza, gdyż Donald Trump nie pojawił się na żadnym spotkaniu - nawet wtedy, gdy grali Amerykanie.

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"Trump najpewniej nie pojawi się na żadnym spotkaniu przed finałem, który zaplanowany jest na 19 lipca. Jedynym wyjątkiem byłoby półfinałowy mecz reprezentacji Stanów Zjednoczonych" - przekazywaliśmy jeszcze w czerwcu, gdy po raz pierwszy zwrócono uwagę na nieobecność prezydenta USA. Amerykanie odpadli w 1/8 finału, pokonani przez Belgię.

Koniec "osieroconego" mundialu

Chociaż sam Donald Trump "osierocił" mundial, jego wpływ na zmagania był niespotykany. Nigdy wcześniej bowiem nie zdarzyło się, że na prośbę polityka zawieszono karę jednego z piłkarzy grających na mistrzostwach świata. Wciąż jednak brakowało go na trybunie VIP, gdyż Gianniemu Infantino nie udało się skutecznie zaprosić Trumpa na żadne ze spotkań.

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Ostatecznie jednak prezydent USA zaszczycił swoją obecnością MetLife Stadium w East Rutheford, niedaleko od centrum Nowego Jorku. Jego najważniejszym zadaniem podczas finału między Hiszpanią a Argentyną jest wręczenie trofeum. Trump spotkanie obserwował ze specjalnie przygotowanej loży, jednak bardziej zajęty był rozmową z Infantino. "Nie wszystkich mecz interesuje" - opowiedział komentujący ten mecz na antenie TVP Mateusz Borek.

Tak publiczność potraktowała Donalda Trumpa

Jak podaje The Mirror, Donald Trump został pokazany publiczności na wielkich ekranach tuż po odegraniu hymnu USA. "Wyraźnie słychać było zmianę nastrojów. Radosne okrzyki zmieniły się w gwizdy, buczenie i drwiny wymierzone w prezydenta, który przybył na miejsce w helikopterze Marine One" - czytamy.

Wielki finał tegorocznych mistrzostw świata między Hiszpanią a Argentyną trwa. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.