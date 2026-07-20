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To byłaby zbrodnia na piłce! Kompromitacja Argentyny. Wielka Hiszpania

Gdyby Argentyna wygrała ten finał, byłaby to zbrodnia na piłce nożnej. Zespół Lionela Scaloniego nie tylko nie oddał żadnego celnego strzału, ale nawet nie stworzył żadnej ciekawej akcji. Występ obrońców tytułu w samym finale był po prostu kompromitujący, a Hiszpania - choć długo męczyła się z rywalami - to wygrała zasłużenie 1:0.
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VINCENT CARCHIETTA / IMAGN IMAGES via Reuters

Wielki finał mundialu 2026 nie był tak piękny i szalony, jak niemal cztery lata temu, gdy Argentyna biła się o najważniejszy tytuł w świecie piłki nożnej z Francją. Starcie drużyny Lionela Scaloniego z Hiszpanią było taktyczną lekcją i pokazem z jak wielką presją muszą mierzyć się zespoły w finale. Na szczęście na koniec wygrała piłka nożna i zespół zdecydowanie lepszy. Hiszpania wygrała po dogrywce 1:0 po golu wyśmiewanego, a nawet wyszydzanego Ferrana Torresa. Wielki finał mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie komentujemy na gorąco w mundialowym studiu Sport.pl w składzie: Jakub Kosecki, były reprezentant Polski, Marcin Borski, były sędzia międzynarodowy i Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl.

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