Chaos przed finałem MŚ. "Już jest opóźnienie"

W sobotę 18 lipca odbyło się rewelacyjne spotkanie, które wyłoniło brązowego medalistę mistrzostw świata. W starciu, w którym padło aż 10 bramek ostatecznie lepsza była reprezentacja Anglii, która wygrała z Francją 6:4. Został już tylko jeden mecz - wielki finał, w którym Hiszpania zagra z Argentyną.

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Problemy z finałem mundialu. A mecz jeszcze się nie zaczął

O 19:30 - na 1,5 godziny przed startem meczu finałowego - miała rozpocząć się ceremonia zamknięcia turnieju. Jak informuje dziennikarz Rob Harris ze Sky News - nic takiego się nie wydarzyło.

"Już jest opóźnienie w finale. Ceremonia zamknięcia miała rozpocząć się 90 minut przed pierwszym gwizdkiem, ale się nie zaczęła. Agenci Secret Service są przy wejściach w związku z obecnością Donalda Trumpa" - czytamy.

A to nie wszystko. Portal talksport.com informuje, że kibice mają problemy z wejściem na stadion. Z tego powodu spotkanie może się opóźnić.

"Problemy techniczne na stadionie spowodowały długie kolejki wśród kibiców próbujących wejść na obiekt. W międzyczasie część z nich została skierowana na złe miejsca. Z tego powodu jest możliwe, że setki miejsc będzie świecić pustkami na początku spotkania, gdy kibice próbują znaleźć drogę" - czytamy.

Ochrona na stadionie też jest wzmożona ze względu na obecność prezydenta USA, co dodatkowo wydłuża kolejki.

"Kolejki są ogromne. Każdy, kto nie przyszedł minimum sześć godzin przed pierwszym gwizdkiem ma spory problem. A nawet sześć godzin mogło nie wystarczyć" - czytamy. Dziennikarz talksport.com Adrian Durham stwierdził nawet, że z tego powodu może opóźnić się początek spotkania. Jednocześnie dodał, że wątpi, żeby tak się stało.

Mecz Hiszpania - Argentyna zaplanowano na godzinę 21:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.