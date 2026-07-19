Lewandowski powiedział, komu kibicuje w finale. Nagle słowa o Messim

Już niedługo dowiemy się, kto zostanie mistrzem świata. O ten tytuł zawalczą Hiszpanie i Argentyńczycy. "To będzie finał przyjaciół, ale nie będzie to finał przyjaźni. Stawka dla obu drużyn jest ogromna" - opisywał na łamach Sport.pl Dariusz Wołowski.

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Lewandowski dostał pytanie o Messiego i zwycięzcę mundialu

Przed tym meczem dziennikarze "Radio La Red" zapytali Roberta Lewandowskiego, kto wygra ten mecz i sięgnie mistrzostwo świata. - Nie wiem, kto jest faworytem, ale tak, mam więcej kolegów w Hiszpanii i dlatego mam nadzieję, że Hiszpania wygra - wyznał.

Robert Lewandowski dołączył niedawno do Chicago Fire. Ostatnie cztery sezony spędził w FC Barcelonie. Aż ośmiu piłkarzy z tego klubu powołał Luis de la Fuente do reprezentacji Hiszpanii na ten mundial - Lamine Yamal, Joan Garcia, Pedri, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia i Gavi.

Następnie "Lewy" dostał pytanie o Leo Messiego, który stoi przed szansą obrony tytułu mistrza świata. - Tak, to niesamowite, co osiąga w tym wieku, ale drużyna gra dla niego i myślę, że Leo potrafi grać na swoim poziomie, a Leo jest niesamowitym piłkarzem - zakończył.

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Messi ma 39 lat i rozgrywa fenomenalny mundial. Na swoim koncie ma osiem bramek i cztery asysty. Jeśli w finale strzeli dwa gole, zostanie królem strzelców rozgrywek. Na razie pierwszy jest Kylian Mbappe, który na tym turnieju zanotował dziesięć trafień.

Mecz Argentyny z Hiszpanią o tytuł mistrza świata 2026 zaplanowano na niedzielę, 19 lipca. Pierwszy gwizdek na MetLife Stadium zabrzmi o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi TVP 1 i TVP Sport. Stream będzie dostępny na sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.