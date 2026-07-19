Jest głos w sprawie tego, co zrobili Niemcy. "Powinno być nam wstyd"

Reprezentacja Niemiec zaliczyła trzeci słaby mundial z rzędu. Po wygranej w 2014 roku Niemcy dwa razy odpadali w fazie grupowej (2018 i 2022), a teraz potknęli się na pierwszej przeszkodzie w fazie pucharowej. Nie jest zaskoczeniem, że w najbliższym czasie dojdzie do wielu zmian w niemieckiej kadrze. Za ich wprowadzenie będzie odpowiedzialny Juergen Klopp, który lada moment ma zostać ogłoszony nowym selekcjonerem.
Za swoją postawę na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku niemiecka kadra znalazła się pod ostrzałem. Do krytyki dołączył też Juergen Klinsmann, były selekcjoner, który poprowadził Niemców do brązowego medalu na mistrzostwach świata w 2006 roku.
- Byli zbyt miękcy, nie byli w stanie cierpieć, czy nawet użyć swoich łokci, żeby zyskać szacunek na boisku - powiedział, cytowany przez portal t-online.de.
Klinsmann za wzór podał reprezentację Argentyny. "To, co Argentyńczycy pokazali na tym turnieju całemu światu, jest bardzo proste: może nie jesteśmy najlepszym zespołem, ale jesteśmy gotowi na przekroczenie wszelkich granic, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść w ostatnich minutach" - stwierdził.
- Jesteśmy teraz średniakiem, całkowicie zagubionym i wylądowaliśmy gdzieś w środku stawki - uważa.
- Powinno być nam wstyd. Musimy przyznać, że wiele, naprawdę wiele poszło nie tak - dodał i przyznał, że wszystko zmieni się za kadencji Juergena Kloppa. - Naprawdę tego chcę, bo to jest gość, który może dać nowy początek, bo on ma energię i taką pozytywną zdolność przekonywania ludzi do swoich racji - zaznaczył.
Klopp powinien zostać ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Niemiec w ciągu kilku kolejnych dni. Swoją kadencję rozpocznie od zmagań w Lidze Narodów. Niemcy zagrają w niej z Holandią, Grecją oraz Serbią. Prawdziwym testem dla jego kadry będą jednak przyszłoroczne eliminacje do mistrzostw Europy i sam turniej finałowy.