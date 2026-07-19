Jest głos w sprawie tego, co zrobili Niemcy. "Powinno być nam wstyd"

Reprezentacja Niemiec zaliczyła trzeci słaby mundial z rzędu. Po wygranej w 2014 roku Niemcy dwa razy odpadali w fazie grupowej (2018 i 2022), a teraz potknęli się na pierwszej przeszkodzie w fazie pucharowej. Nie jest zaskoczeniem, że w najbliższym czasie dojdzie do wielu zmian w niemieckiej kadrze. Za ich wprowadzenie będzie odpowiedzialny Juergen Klopp, który lada moment ma zostać ogłoszony nowym selekcjonerem.

REKLAMA

Zobacz wideo Tłumy Argentyńczyków na ulicach miast po awansie do finału MŚ 2026

Klinsmann się nie hamuje. "Powinno być nam wstyd"

Za swoją postawę na mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku niemiecka kadra znalazła się pod ostrzałem. Do krytyki dołączył też Juergen Klinsmann, były selekcjoner, który poprowadził Niemców do brązowego medalu na mistrzostwach świata w 2006 roku.

- Byli zbyt miękcy, nie byli w stanie cierpieć, czy nawet użyć swoich łokci, żeby zyskać szacunek na boisku - powiedział, cytowany przez portal t-online.de.

Klinsmann za wzór podał reprezentację Argentyny. "To, co Argentyńczycy pokazali na tym turnieju całemu światu, jest bardzo proste: może nie jesteśmy najlepszym zespołem, ale jesteśmy gotowi na przekroczenie wszelkich granic, żeby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść w ostatnich minutach" - stwierdził.

- Jesteśmy teraz średniakiem, całkowicie zagubionym i wylądowaliśmy gdzieś w środku stawki - uważa.

- Powinno być nam wstyd. Musimy przyznać, że wiele, naprawdę wiele poszło nie tak - dodał i przyznał, że wszystko zmieni się za kadencji Juergena Kloppa. - Naprawdę tego chcę, bo to jest gość, który może dać nowy początek, bo on ma energię i taką pozytywną zdolność przekonywania ludzi do swoich racji - zaznaczył.

Klopp powinien zostać ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Niemiec w ciągu kilku kolejnych dni. Swoją kadencję rozpocznie od zmagań w Lidze Narodów. Niemcy zagrają w niej z Holandią, Grecją oraz Serbią. Prawdziwym testem dla jego kadry będą jednak przyszłoroczne eliminacje do mistrzostw Europy i sam turniej finałowy.