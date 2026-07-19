Messi z historycznym osiągnięciem! Nikt przed nim tego nie dokonał

Przed reprezentacją Argentyny ogromna szansa. Od 64 lat nikt nie był w stanie obronić tytułu mistrzowskiego na mundialu. Ostatni raz tej sztuki dokonała Brazylia, która zdobywała złoto w 1958 oraz 1962 roku. "Albicelestes" będą liczyć przede wszystkim na Leo Messiego, grającego kolejny w karierze wybitny turniej. Ma na koncie już 8 goli i 4 asysty. Wciąż może zostać królem strzelców, choć dublet Kyliana Mbappe w meczu o brąz Francja - Anglia (4:6) znacznie utrudnił Argentyńczykowi zadanie. Potrzebuje również dwóch goli, by dorównać Francuzowi oraz co najmniej trzech, by go przebić.

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Niesamowity "hattrick" Messiego. Nikt przed nim tego nie dokonał!

Niemniej Messi już samym wyjściem na boisko od 1. minuty dokona czegoś, czego przed nim nie zrobił nikt. Argentyńczyk będzie oczywiście kapitanem swojej reprezentacji, co oznacza, że to już jego trzeci w karierze finał mundialu z opaską na ramieniu. Wcześniej byli zawodnicy, którzy dwukrotnie przewodzili swojej drużynie w walce o złoto, jak np. Karl-Heinz Rummenigge z Niemiec (1982 i 1986) czy Brazylijczyk Dunga w 1994 oraz 1998 roku. Nikomu jednak nie udało się to trzykrotnie.

Na razie szczęście było zmienne. Jak będzie teraz?

Aż do tego momentu. Messi był kapitanem swojej reprezentacji w finałach w 2014 oraz 2022 roku. Jeśli chodzi o zwycięstwa i porażki, jego bilans to 1-1. W 2014 roku Argentyna uległa Niemcom 0:1 po dogrywce. Z kolei cztery lata temu po dogrywce z Francją był remis 3:3, ale "Albicelestes" wygrali konkurs rzutów karnych. Kto wie, być może tym razem finał z udziałem Messiego po raz pierwszy skończy się w 90-ciu minutach.

Mecz Hiszpania - Argentyna rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego na stadionie w East Rutheford (Nowy Jork). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl.