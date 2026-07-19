Oto składy na mecz Hiszpania - Argentyna. Wielki finał MŚ

Tegoroczny finał mundialu zapowiadał się bardzo intrygująco. Hiszpania jak dotąd w tym turnieju imponowała grą w defensywie i straciła tylko jednego gola w siedmiu spotkaniach. Argentyńczycy za to raz za razem pokazywali siłę ofensywną, strzelając aż 19 goli w drodze do meczu o złoto. Dwoje finalistów, dwa różne sposoby dotarcia do tego spotkania i taktyczne starcie Luisa de la Fuente z Lionelem Scalonim. Pierwszy z nich był kiedyś mentorem drugiego, gdy argentyński selekcjoner dopiero szlifował swój warsztat.

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Stabilizacja ponad wszystko

Filozofię gry mają inną, ale jednego i drugiego coś na tym turnieju łączyło. Obaj bowiem stawiali na stabilność w składzie. Zwłaszcza w fazie pucharowej. De la Fuente właściwie zmieniał w tym okresie tylko dobór środka pola, bo dwukrotnie obok Rodriego grał Pedri, a dwukrotnie Fabian Ruiz. Scaloni także nie szukał eksperymentów. W pierwszym składzie pojawił się Nico Gonzalez.

Oto składy na finał!

Nie było się więc co nastawiać na nagłe zmiany w składzie i takowych w rzeczy samej wiele nie było. W zespole Hiszpanii tym razem od 1. minuty obok Rodriego znalazł się Fabian Ruiz. Zagra także Lamine Yamal, o którego zdrowie nieco się obawiano, bo jeszcze w czwartek nie trenował i miał bandaż na udzie, ale zdołał się uporać z problemem. De la Fuente zapowiadał to zresztą przed spotkaniem, że 19-latek będzie gotowy. Lionel Scaloni za to obok Messiego ustawił Juliana Alvareza, zaś rywalizację na skrzydle wygrał Rodrigo De Paul. Pewnym zaskoczeniem w porównaniu z półfinałowym zestawieniem jest posadzenie na ławce Leandro Paredesa, za którego wskoczył Nico Gonzalez.

Wyjściowe składy na finał mundialu:

Argentyna: Emiliano Martinez - Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Nico Gonzalez, De Paul, Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez

Emiliano Martinez - Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Nico Gonzalez, De Paul, Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez Hiszpania: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

Finał Hiszpania - Argentyna rozpocznie się o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl.