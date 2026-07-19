Oto co robi Ronaldo w dzień finału MŚ. Tylko spójrz, co wrzucił

Portugalia zakończyła udział w mistrzostwach świata już na etapie 1/8 finału. Drużyna Roberto Martineza przegrała 0:1 z Hiszpanią, która później kontynuowała zwycięski marsz i awansowała do wielkiego finału. To właśnie w nim zmierzy się z Argentyną.

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Nagranie z udziałem Cristiano Ronaldo hitem Instagrama

Dla Cristiano Ronaldo było to wyjątkowo bolesne rozstrzygnięcie. 41-letni gwiazdor nie ukrywał, że marzył o zakończeniu kariery reprezentacyjnej z występem w finale mundialu. Zamiast walki o najcenniejsze trofeum pozostało mu jednak śledzenie decydującego meczu z daleka.

Po odpadnięciu z turnieju Ronaldo potwierdził, że był to jego ostatni występ na mistrzostwach świata. Tym samym zakończył mundialowy rozdział swojej imponującej kariery, choć nie zamierza jeszcze kończyć gry w piłkę.

Sądząc po najnowszych publikacjach w mediach społecznościowych, Portugalczyk nie rozpamiętuje już niepowodzenia. W dniu finału pokazał, że korzysta z wolnego czasu w towarzystwie partnerki Georginy Rodriguez. Para wybrała się na wakacje, a na opublikowanych zdjęciach i nagraniach można zobaczyć ich m.in. podczas wspólnego nurkowania.

Nagranie z ich udziałem cieszy się wielką popularnością. Po trzech godzinach od publikacji zebrało aż 7,2 mln polubień na Instagramie.

Dla Ronaldo to czas odpoczynku i regeneracji przed kolejnymi wyzwaniami. Po wakacjach doświadczony napastnik wróci do treningów z Al-Nassr, gdzie będzie przygotowywał się do nowego sezonu w lidze saudyjskiej. W poprzedniej kampanii sięgnął ze swoim klubem po mistrzostwo.