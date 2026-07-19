FIFA zdecydowała, że Slavko Vincić poprowadzi wielki finał mistrzostw świata. Ta decyzja zaszokowała wiele osób, które skrytykowały ten wybór. - Ta nominacja pokazuje wymownie i dobitnie, ile w świecie piłki nożnej mogą znaczyć biznes, układy i polityka, a jak mało mogą być istotne umiejętności i aktualna forma. Jak się okazuje, czasem kwestie merytoryczne są zupełnie nieistotne - mówił Rafał Rostkowski w TVP Sport.
Teraz na temat tego wyboru FIFA zabrali głos... Rosjanie. Komentator Konstantin Genich wypomniał mu jego przeszłość. Przypomnijmy, że w 2020 roku mogła się zakończyć kariera Vincicia. "Sześć lat temu w Bośni i Hercegowinie arbiter został zatrzymany przez policję. Miało to miejsce podczas imprezy w prywatnej willi, na której znalazł się Słoweniec. Jak się okazało, bośniaccy funkcjonariusze rozbili w tej akcji zorganizowaną grupę przestępczą, zatrzymując łącznie 35 osób. Zabezpieczyli też wówczas broń palną, narkotyki, gotówkę oraz stwierdzili obecność prostytutek. Okazało się, że zatrzymani gangsterzy parali się sutenerstwem, a także handlem bronią i narkotykami" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.
Co stwierdził Rosjanin? - Jeśli chodzi o przeszłość tego sędziego, wszystko jest dostępne publicznie. Jak przyjęto go w burdelu, gdzie była broń i prostytutki, a on wystąpił w roli świadka. Co więcej, wielu tam aresztowano, a on wystąpił w roli świadka - zaczął, cytowany przez championat.com.
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- To sugeruje, że ma najwyraźniej niezłe powiązania w UEFA. Jednak to, że jest człowiekiem zasad, jest w dobrej formie fizycznej i zasługuje na ten finał, nie budzi, jak sądzę, żadnych wątpliwości. Nie ma na koncie żadnych wpadek - zakończył.
Finał mistrzostw świata, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna zaplanowano na niedzielę 19 lipca o 21:00. Również zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.