Takiego meczu na mistrzostwach świata nie było przez 44 lata. W 1982 roku po raz ostatni można było obejrzeć spotkanie, w którym padło minimum 10 bramek. Reprezentacja Węgier rozniosła wtedy w pył Salwador, wygrywając aż 10:1. Teraz na liście najbardziej emocjonujących spotkań w historii mundiali pojawiło się starcie między Anglią a Francją o trzecie miejsce na turnieju organizowanym przez Kanadę, Meksyk i USA.

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Podopieczni Thomasa Tuchela już po pierwszej połowie prowadzili aż 4:0, ale po przerwie Francuzi rzucili się w szaleńczą pogoń. Nie zakończyła się ona sukcesem, gdyż na dwie bramki Mbappe i trafienia Barcoli oraz Dembele odpowiedzieli Bellingham oraz Saka. Dla piłkarza Arsenalu gol z 87. minuty oznaczał skompletowanie hat-tricka.

Bukayo Saka po mundialu: "Pragnąłem grać więcej"

Angielski skrzydłowy rozegrał na mundialu siedem spotkań, notując wcześniej trzy asysty - z Chorwacją, Panamą i Meksykiem. Choć turniej z powodu zmęczenia rozpoczął w roli rezerwowego, 24-latek opuścił tylko jeden mecz - półfinał z Argentyną. To była jedyna porażka Synów Albionu. Thomas Tuchel podjął wtedy decyzję, że w pierwszym składzie miejsce Bukayo Saki zajmie Morgan Rodgers.

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Po meczu skrzydłowy Arsenalu opisał swoje frustracje mówiąc, że w tym turnieju na boisku spędził mniej czasu, niż chciał. - Rzecz jasna, pragnąłem grać o wiele więcej. Ale to nie czas na to, by o tym rozmawiać. Staram się, by przemawiała za mnie moja gra. Teraz już turniej się skończył. Idźmy dalej - powiedział Bukayo Saka, cytowany przez Sky Sports. Anglik na tegorocznym mundialu zagrał jedynie 356 z możliwych 750 minut.

Thomas Tuchel tłumaczy brak Bukayo Saki w półfinale

Saka podkreślił też, że jest w dobrej formie fizycznej i to nie było powodem, przez który spędził cały półfinał na ławce rezerwowych. Thomas Tuchel docenił postawę swojego skrzydłowego. - Pokazał, że jest kluczowym zawodnikiem, ale co do tego nie było żadnych wątpliwości. Zrobił wszystko tak, jak należy - powiedział po meczu.

Wytłumaczył też, dlaczego skrzydłowy nie zagrał z Argentyną. - Miałem przeczucie, że Morgan Rogers zrobi coś magicznego, i to zrobił. Mecz był tak wymagający, że zmiany były wymuszone - wyjaśnił. Faktycznie, przy jedynej bramce dla Anglików w półfinale asystował Rogers, który posłał podanie do Anthony'ego Gordona.

Anglia zwyciężyła w meczu o trzecie miejsce na mundialu, a więc do rozwiązania pozostała już tylko jedna - ale za to najważniejsza - zagadka. W wielkim finale Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Mecz ten rozpocznie się 19 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.