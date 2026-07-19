To już pewne. Słynny dziennikarz ogłasza ws. Kloppa

Reprezentację Niemiec można śmiało nazywać jedną z największych negatywnych niespodzianek tegorocznego mundialu. Chociaż podopieczni Juliana Nagelsmanna nie zachwycali już w fazie grupowej, przegrywając nawet jedno ze spotkań, okazali się najlepsi w grupie E. Wszyscy kibice zacierali ręce na hitowe starcie 1/8 finału z Francuzami.

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Do tego jednak nie doszło, gdyż Niemcy odpadli z mundialu już w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Paragwajczycy doprowadzili do serii rzutów karnych, a w niej okazali się skuteczniejsi od jednych z największych faworytów turnieju. Słaba postawa i błyskawiczne pożegnanie się z turniejem spowodowało, że Julian Nagelsmann pożegnał się ze swoją posadą.

W Niemczech wszystko jasne. Juergen Klopp obejmuje kadrę

"Nasi zachodni sąsiedzi zdecydowali się też na nietypowy ruch i wprost podali nazwisko trenera, z którym będą rozmawiać ws. zostania następcą Nagelsmanna" - przekazywaliśmy dwa tygodnie temu. Niemiecka federacja piłkarska poinformowała, że rozpocznie rozmowy z Juergenem Kloppem. 59-latek od odejścia z Liverpoolu po sezonie 2023/24 pracował jako dyrektor współpracy międzynarodowej w Red Bullu.

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Dziennikarz niemieckiego Sky Sports, Florian Plettenberg, podkreślał, że jeżeli Klopp podejmie decyzję o rozpoczęciu pracy z reprezentacją, nie będzie problemu z odejściem z koncernu. Teraz Plettenberg informuje, że wszystkie formalności zostały już dopięte na ostatni guzik i nowym selekcjonerem Niemców zostanie Juergen Klopp.

Wtedy DFB zaprezentuje Juergena Kloppa

Już wcześniej ujawniono wysokość kontraktu Kloppa, teraz natomiast wiemy, jak długo będzie on obowiązywać. "Umowa obowiązywać będzie do mistrzostw świata w 2030 roku. Federacja porozumiała się również z Red Bullem ws. odejścia Kloppa. W sobotę [18 lipca - przyp. red.] Klopp spotkał się w Nowym Jorku z szefem Red Bulla, Oliverem Mintzlaffem, by sfinalizować ostatnie szczegóły dotyczące jego rezygnacji" - przekazuje dziennikarz.

Umowa nie została jeszcze podpisana, wiadomo jednak kiedy do tego dojdzie. "Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Klopp podpisze kontrakt w piątek [24 lipca]. Wtedy też porozumienie zostanie oficjalnie ogłoszone. Tego samego dnia federacja planuje zwołanie konferencji prasowej" - podsumował Florian Plettenberg.

Cel może być tylko jeden - powrót na szczyt. Zdobycie piątego mistrzostwa sprawi, że Niemcy zrównają się z najlepszymi w historii mundiali Brazylijczykami. Tymczasem szansę na czwarty tytuł mają Argentyńczycy, którzy zmierzą się z Hiszpanią w finale tegorocznych mistrzostw świata. Mecz ten rozpocznie się 19 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.