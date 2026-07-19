To już pewne. Słynny dziennikarz ogłasza ws. Kloppa

Reprezentację Niemiec można śmiało nazywać jedną z największych negatywnych niespodzianek tegorocznego mundialu. Chociaż podopieczni Juliana Nagelsmanna nie zachwycali już w fazie grupowej, przegrywając nawet jedno ze spotkań, okazali się najlepsi w grupie E. Wszyscy kibice zacierali ręce na hitowe starcie 1/8 finału z Francuzami.
Do tego jednak nie doszło, gdyż Niemcy odpadli z mundialu już w pierwszej rundzie fazy pucharowej. Paragwajczycy doprowadzili do serii rzutów karnych, a w niej okazali się skuteczniejsi od jednych z największych faworytów turnieju. Słaba postawa i błyskawiczne pożegnanie się z turniejem spowodowało, że Julian Nagelsmann pożegnał się ze swoją posadą.
"Nasi zachodni sąsiedzi zdecydowali się też na nietypowy ruch i wprost podali nazwisko trenera, z którym będą rozmawiać ws. zostania następcą Nagelsmanna" - przekazywaliśmy dwa tygodnie temu. Niemiecka federacja piłkarska poinformowała, że rozpocznie rozmowy z Juergenem Kloppem. 59-latek od odejścia z Liverpoolu po sezonie 2023/24 pracował jako dyrektor współpracy międzynarodowej w Red Bullu.
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Dziennikarz niemieckiego Sky Sports, Florian Plettenberg, podkreślał, że jeżeli Klopp podejmie decyzję o rozpoczęciu pracy z reprezentacją, nie będzie problemu z odejściem z koncernu. Teraz Plettenberg informuje, że wszystkie formalności zostały już dopięte na ostatni guzik i nowym selekcjonerem Niemców zostanie Juergen Klopp.
Już wcześniej ujawniono wysokość kontraktu Kloppa, teraz natomiast wiemy, jak długo będzie on obowiązywać. "Umowa obowiązywać będzie do mistrzostw świata w 2030 roku. Federacja porozumiała się również z Red Bullem ws. odejścia Kloppa. W sobotę [18 lipca - przyp. red.] Klopp spotkał się w Nowym Jorku z szefem Red Bulla, Oliverem Mintzlaffem, by sfinalizować ostatnie szczegóły dotyczące jego rezygnacji" - przekazuje dziennikarz.
Umowa nie została jeszcze podpisana, wiadomo jednak kiedy do tego dojdzie. "Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Klopp podpisze kontrakt w piątek [24 lipca]. Wtedy też porozumienie zostanie oficjalnie ogłoszone. Tego samego dnia federacja planuje zwołanie konferencji prasowej" - podsumował Florian Plettenberg.
Cel może być tylko jeden - powrót na szczyt. Zdobycie piątego mistrzostwa sprawi, że Niemcy zrównają się z najlepszymi w historii mundiali Brazylijczykami. Tymczasem szansę na czwarty tytuł mają Argentyńczycy, którzy zmierzą się z Hiszpanią w finale tegorocznych mistrzostw świata. Mecz ten rozpocznie się 19 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.