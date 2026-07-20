Hiszpania mistrzem świata! Wstydliwy mecz Argentyny

Czwarte złoto dla Argentyny czy drugie dla Hiszpanii? Leo Messi czy Lamine Yamal? Kto przybliży się do Złotej Piłki? Mnóstwo pytań pojawiało się przed tym finałem, aż w końcu nadszedł czas odpowiedzi. Oba zespoły bezsprzecznie zasłużyły, by dotrzeć do meczu o złoto. Hiszpania w drodze do finału imponowała dyscypliną taktyczną i pozbawianiem rywali ich największych atutów. Argentyna z kolei nie dała się nikomu złamać i nawet gdy miała kłopoty, szła na wymianę ognia, wychodząc na końcu zwycięsko. Dwie różne filozofie gry, które starły się na MetLife Stadium w Nowym Jorku.

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Atak od pierwszej minuty! A potem usypianie widza

Jeżeli ktoś się obawiał, że ten mecz nie będzie w stanie dorównać spotkaniu Anglia - Francja (6:4), to na początku meczu piłkarze obu zespołów starali się wyprowadzić go z tego przekonania. Już w pierwszych minutach tego starcia świetną okazję miał Lamine Yamal, ale z jego uderzeniem poradził sobie Emiliano Martinez. Chwilę później poszliśmy w drugą stronę. W sytuacji sam na sam z Unaiem Simonem znalazł się Leo Messi, ale hiszpański bramkarz popisał się rewelacyjnym wyjściem z bramki i zdążył wybić piłkę. Działo się!

W kolejnych minutach przewagę mieli Hiszpanie. To oni atakowali, a Argentyna skupiała się na obronie. Piłkarze obu drużyn szybko zaczęli testować sędziego, a Slavko Vincić - jak dobrze wiemy po meczu barażowym Szwecja vs Polska - jest w stanie stracić kontrolę nad spotkaniem. Na początku meczu arbiter zdecydował się nie sięgać po kartki, nawet przy dość agresywnych wejściach.

Niestety, po tym dość intensywnym początku mecz zwolnił. Wciąż przewagę optyczną mieli Hiszpanie, ale nie wynikało z tego większe zagrożenie. Argentyńczycy polowali na błędy, tylko że piłkarze Luisa de la Fuente się nie mylili.

Kolejną groźną akcję zobaczyliśmy dopiero w 39. minucie, gdy Hiszpanie byli blisko zaskoczenia Argentyny po szybko przeprowadzonym ataku, ale Yamal uderzył prosto w Martineza. Chwilę później zobaczyliśmy pierwszą żółtą kartkę w tym meczu. Vincić uznał, że wejście Lisandro Martineza, który faulem zatrzymał kontrę Hiszpanów, było zbyt ostre.

W 43. minucie blisko bramki był Marc Cucurella, który zdecydował się na strzał z dystansu, ale piłka przeleciała tuż obok słupka. Argentyna znów znalazła się pod dużym naporem rywali, a chwilę później trener Lionel Scaloni miał kolejny duży problem - z urazem musiał zejść Lisandro Martinez, którego zastąpił Nicolas Otamendi.

Argentyńczycy tę pierwszą połowę przetrwali i udało im się nie stracić bramki. Hiszpanie mieli czego żałować, bo stworzyli sobie wystarczająco dużo okazji, żeby prowadzić przynajmniej jednym golem.

Bezzębna Argentyna. Tylko Hiszpania atakowała

Już w pierwszej minucie drugiej połowy Hiszpanie zagrozili bramce Martineza, ale znów było to uderzenie zbyt słabe, żeby mogło skończyć się bramką. W 52. minucie doszło do starcia na boisku pomiędzy dwoma drużynami - Vincić w tej sytuacji zdecydował się pokazać drugą żółtą kartkę w tym meczu, zobaczył ją Paredes. Widać było, że arbiter z każdą kolejną minutą ma coraz mniejszą kontrolę nad tym spotkaniem.

Z każdą kolejną minutą drugiej połowy Hiszpania była coraz bliżej zdobycia gola. Argentyna miała problemy z opuszczeniem własnej połowy. Tylko że obrońcy tytułu mieli w bramce bardzo dobrze dysponowanego Martineza. W 67. minucie Argentyńczyk obronił groźny strzał Ferrana Torresa po rzucie rożnym. Chwilę później sędzia zarządził przerwę na picie. Scaloni musiał coś zmienić, bo jego zespół wyglądał coraz gorzej. Argentyński selekcjoner wprowadził na boisko Simeone i Medinę.

Nie zmieniło się nic. Wciąż atakowali tylko Hiszpanie, którzy ostrzeliwali bramkę Martineza, ale ten za każdym razem radził sobie z próbami rywali. Bramkarz reprezentacji Argentyny wyrastał na bohatera tego meczu. O tym, jak jednostronny był to mecz, najlepiej świadczy statystyka strzałów. W 80. minucie Hiszpanie mieli 10 strzałów. Argentyna? Zero.

W 81. minucie Martinez obronił kolejną groźną próbę. Tym razem z bliskiej odległości strzał głową oddał Laporte, ale Hiszpan uderzył zbyt słabo.

Wszystko wskazywało na to, że zwycięzcę mundialu poznamy dopiero w dogrywce lub po rzutach karnych. Tym bardziej że Vincić doliczył zaledwie cztery minuty do regulaminowego czasu gry.

W tym doliczonym czasie gry wydarzyło się więcej, niż przez poprzednie 45 minut. Hiszpanie najpierw byli o krok od zdobycia gola, ale Martinez ponownie obronił strzał. Argentyńczycy próbowali ruszyć do kontry, ale Fernandez, który w 82. minucie dostał żółtą kartkę za niesportowe zachowanie, sfaulował hiszpańskiego obrońcę przy próbie dobiegnięcia do piłki. Vincić zdecydował o ukaraniu go drugi raz! Argentyńczycy końcówkę spotkania grali w osłabieniu.

Od tego momentu każda sporna sytuacja na boisku była powodem do sprzeczki pomiędzy piłkarzami. Stało się to, czego obawiali się eksperci, gdy FIFA zdecydowała o mianowaniu Vincicia sędzią tego meczu - stracił kontrolę nad spotkaniem. Doliczony czas gry przedłużył się z czterech minut do ośmiu. Druga połowa skończyła się genialną interwencją Martineza, który obronił strzał z rzutu wolnego Yamala. Czekaliśmy na dogrywkę.

Martinez ratował Argentynę przez cały mecz. W końcu skapitulował

Już na początku dogrywki Martinez znów uratował Argentynę przed stratą gola - tym razem powstrzymał strzał głową Williamsa z bliskiej odległości. Była to 16. próba Hiszpanów w tym spotkaniu!

W 96. minucie Williamsowi w końcu udało się trafić do siatki, ale Vincić uznał, że przy tej bramce doszło do faulu na jednym z argentyńskich obrońców i gol nie został uznany. Jeszcze jedną świetną okazję do zdobycia gola miał w 103. minucie Merino, ale trafił obok bramki. Argentyna przetrwała pierwszą połowę dogrywki.

W 106. minucie Hiszpanom w końcu udało się zdobyć bramkę, której Vincić nie mógł nie uznać. Świetnego Martineza pokonał Torres, który oddał atomowe uderzenie po tym, jak piłkę zgrał mu Nico Williams. Był to 20. strzał Hiszpanów w tym meczu.

Argentyna musiała ruszyć do ataku i szukać bramki na 1:1, ale długo po prostu nie była w stanie stworzyć sensownej akcji. Wyróżnić należy próbę "centrostrzału" Leo Messiego, który był blisko pokonania Simona, ale piłka przeleciała minimalnie obok bramki.

Dopiero w końcówce dogrywki Hiszpanie zaczęli się rozpaczliwie bronić. Argentyńczycy mieli trzy groźne sytuacje - wszystkie wykreował Messi. Obrońcom tytułu brakowało jednak wykończenia.

Hiszpanie wytrzymali te najtrudniejsze momenty i całkowicie zasłużenie zdobyli mistrzostwo świata. W finale mundialu pokazali klasę - w przeciwieństwie do rywali, którzy zaprezentowali wyrób piłkopodobny.

Hiszpania - Argentyna 1:0