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Ronaldo wskazał, kto wygra mundial. Nie ma żadnych wątpliwości

Argentyna po raz czwarty, bądź Hiszpania po raz drugi. To jedyna niewiadoma, która pozostała do poznania na tegorocznym mundialu. Wielki finał zapowiada się rewelacyjnie i trudno jest wytypować zwycięzcę. Wątpliwości nie ma Ronaldo. Legendarny brazylijski napastnik jasno wskazuje swojego faworyta. "Grają doskonałą piłkę" - powiedział o reprezentacji Hiszpanii.
Ronaldo
Fot. REUTERS/Dylan Martinez

Już godziny można odliczać do rozpoczęcia ostatniego, najważniejszego meczu tegorocznych mundialu. 103 spotkania, 307 bramek, 48 drużyn - ale tylko dwie pozostały na placu boju, by stanąć w szranki w spotkaniu o mistrzostwo świata. Wielki finał między Argentyną a Hiszpanią zapowiada się rewelacyjnie. 

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Z jednej strony szarańcza z Leo Messim na czele, której nie można skreślać nawet, gdy przegrywa 0:2 na kilkanaście minut przed końcem meczu. Z drugiej - kapitalnie grająca Hiszpania, której wpadka z Republiką Zielonego Przylądka na otwarcie turnieju przypomina porażkę ze Szwajcarią sprzed 16 lat - a wtedy "La Furja Roja" sięgnęła po tytuł.

Hiszpania - Argentyna w finale mundialu

Nie jest łatwo wytypować zwycięzcę. Jedni uważają, że Hiszpanie zatriumfują po raz drugi w historii, powtarzając sukces z mundialu z RPA. Inni, że Argentyńczycy obronią mistrzostwo z Kataru, notując czwarte zwycięstwo w finale mundiali - tyle, co Niemcy i Włosi, a o jeden tytuł mniej od Brazylijczyków. 

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Swoje przewidywania na antenie brazylijskiego ESPN wyraził piłkarz, który poprowadził Canarinhos do ostatniego mistrzostwa świata - Ronaldo, strzelec ośmiu bramek na turnieju zorganizowanym przez Japonię i Koreę Południową. Była gwiazda m.in. Realu Madryt czy Interu Mediolan nie ma żadnych wątpliwości.

Ronaldo: Hiszpania łatwo wygra

- Wygrają Hiszpanie i zrobią to z łatwością. Od samego początku byli głównymi faworytami, obok Francuzów. Oni grają doskonałą piłkę. To leży w ich DNA. Tak grają od lat, od małego. Argentyna zagrała świetny turniej. Pokazują, jak radzić sobie z przeciwnościami losu, mają ducha walki. Hiszpania jest jednak niezwykle metodyczna. Zawsze wiedzą, co muszą zrobić - ocenił Ronaldo.

Finał mistrzostw świata między Hiszpanią a Argentyną rozpocznie się 19 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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