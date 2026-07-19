Ronaldo wskazał, kto wygra mundial. Nie ma żadnych wątpliwości

Już godziny można odliczać do rozpoczęcia ostatniego, najważniejszego meczu tegorocznych mundialu. 103 spotkania, 307 bramek, 48 drużyn - ale tylko dwie pozostały na placu boju, by stanąć w szranki w spotkaniu o mistrzostwo świata. Wielki finał między Argentyną a Hiszpanią zapowiada się rewelacyjnie.

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Z jednej strony szarańcza z Leo Messim na czele, której nie można skreślać nawet, gdy przegrywa 0:2 na kilkanaście minut przed końcem meczu. Z drugiej - kapitalnie grająca Hiszpania, której wpadka z Republiką Zielonego Przylądka na otwarcie turnieju przypomina porażkę ze Szwajcarią sprzed 16 lat - a wtedy "La Furja Roja" sięgnęła po tytuł.

Hiszpania - Argentyna w finale mundialu

Nie jest łatwo wytypować zwycięzcę. Jedni uważają, że Hiszpanie zatriumfują po raz drugi w historii, powtarzając sukces z mundialu z RPA. Inni, że Argentyńczycy obronią mistrzostwo z Kataru, notując czwarte zwycięstwo w finale mundiali - tyle, co Niemcy i Włosi, a o jeden tytuł mniej od Brazylijczyków.

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Swoje przewidywania na antenie brazylijskiego ESPN wyraził piłkarz, który poprowadził Canarinhos do ostatniego mistrzostwa świata - Ronaldo, strzelec ośmiu bramek na turnieju zorganizowanym przez Japonię i Koreę Południową. Była gwiazda m.in. Realu Madryt czy Interu Mediolan nie ma żadnych wątpliwości.

Ronaldo: Hiszpania łatwo wygra

- Wygrają Hiszpanie i zrobią to z łatwością. Od samego początku byli głównymi faworytami, obok Francuzów. Oni grają doskonałą piłkę. To leży w ich DNA. Tak grają od lat, od małego. Argentyna zagrała świetny turniej. Pokazują, jak radzić sobie z przeciwnościami losu, mają ducha walki. Hiszpania jest jednak niezwykle metodyczna. Zawsze wiedzą, co muszą zrobić - ocenił Ronaldo.

Finał mistrzostw świata między Hiszpanią a Argentyną rozpocznie się 19 lipca o godzinie 21:00 naszego czasu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.